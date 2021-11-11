Около 140 картин примут участие в конкурсной программе фестиваля "Кинопроба" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Около 140 картин примут участие в конкурсной программе XVIII Международного фестиваля-практикума киношкол "Кинопроба", который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря, сообщили в четверг организаторы фестиваля.

"В оргкомитет фестиваля в 2021 году поступило более 500 заявок от молодых кинематографистов из разных стран и городов, из них отобрано 137 картин для участия в конкурсной программе. Это анимационные, документальные и игровые фильмы продолжительностью не более 30 минут. <…> География участников: Австрия, Австралия, Армения, Бельгия, Германия, Израиль, Россия, Сербия, Сингапур, США, Украина, Франция и другие страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в жюри игрового, документального и анимационного конкурсов фестиваля вошли, в частности, режиссер и продюсер Сергей Урсуляк, сценарист и режиссер Геннадий Островский, продюсер Наталья Дрозд, режиссер документального кино Борис Караджев, режиссер, креативный продюсер Свердловской киностудии, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения Евгений Григорьев, режиссер Ирене Лангеман (Германия), художник-аниматор Радостина Нейкова (Болгария), режиссер анимационного кино Зоя Трофимова (Франция) и другие.

Откроет фестиваль фильм "Асфальтовое солнце" режиссера Ильи Хотиненко. Картина рассказывает о жизни подростков-скейтеров в 1982 году, одну из ролей в нем сыграл заслуженный артист РФ, актер "Коляда-театра", музыкант Олег Ягодин.

Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" проходит в Екатеринбурге с 2004 года, на него приезжают представители киношкол регионов России и других стран. Фестиваль предполагает, помимо конкурсных и информационных программ, специальные проекты об истории кино, мастер-классы для всех, кто использует анимационные и видеотехнологии при создании рекламных роликов, учебных и научно-популярных фильмов. Проект реализуется при поддержке гранта Президента РФ и гранта Росмолодежи.