Матвиенко отметила важность вручения оперной премии "Онегин" не только столичным театрам

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Национальная премия "Онегин" является одной из наиболее престижных оперных наград, важно, что среди номинантов - не только артисты известных столичных театров, но и представители оперного искусства из самых разных регионов России. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем видеообращении к участникам VI торжественной церемонии вручения премии.

"Сегодня это [оперная премия "Онегин"] одна из наиболее престижных наград в мире оперного искусства. Ее номинантами и лауреатами становятся как уже признанные мастера, так и начинающие артисты, будущие звезды сцены", - отметила спикер Совфеда. "Хотела бы отдельно поблагодарить организаторов [премии]. Вам удалось собрать такое большое число участников. Причем премия не замыкается на известных столичных театрах, что важно. Среди номинантов - представители оперного искусства из самых разных регионов нашего необъятного отечества", - сказала председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, справедливо, что премией отмечаются не только сами артисты, "но и люди, которые обычно остаются за кулисами", без которых невозможно создание оперного спектакля: концертмейстеры, художники, представители других театральных профессий.

Матвиенко также с удовлетворением отметила, что в этом году президентом премии стала "выдающаяся певица, звезда мировой оперы и настоящая гордость страны" Хибла Герзмава.

"Ни на секунду не сомневаюсь, что под ее руководством премию ждут новые яркие успехи", - сказала председатель СФ. Она пожелала удачи всем номинантам и победителям премии, подчеркнув, что их талант "меняет мир к лучшему", вдохновляет всех на новые свершения.

Церемония вручения наград проходит в Михайловском театре Санкт-Петербурга. На статуэтки "Онегин" претендуют государственные театры Самары, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Воронежа, Якутии, два московских театра и три частных театральных компании. Всего было подано 98 заявок от 25 театральных коллективов со всей России. Премия вручается в восьми конкурсных номинациях: "Дебют (женщины)", "Дебют (мужчины)", "Примадонна", "Мастер сцены", "Гость" (за участие в оперной постановке в качестве приглашенной звезды), "Роль второго плана", "Состав" (за совместимость и взаимодействие участников постановки на сцене), "Событие" (с подзаголовком "Традиции и современность"). Кроме того, в нынешнем году оргкомитет премии решил вручить приз зрительских симпатий.

Национальная оперная премия "Онегин" учреждена для популяризации российского оперного искусства, определения ориентиров развития современного российского оперного театра, а также для выявления наиболее интересных коллективов и исполнителей отечественной оперы.