Памятник Достоевскому открыли в Калининграде в день 200-летия со дня рождения писателя

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Памятник Федору Достоевскому торжественно открыли в Калининграде в день 200-летия со дня его рождения. Автор скульптуры - Андрей Следков, в числе работ которого монумент святому благоверному князю Александру Невскому в Калининграде.

Президент Владимир Путин подписал указ "О праздновании 200-летия Ф. М. Достоевского". В ЮНЕСКО весь 2021 год посвятили его имени.

"Торжественная церемония [открытия памятника] прошла в день 200-летия со дня рождения выдающегося русского писателя, 11 ноября, в сквере на пересечении улиц Грекова и Носова, названном в честь Федора Михайловича Достоевского", - сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

Памятник представляет собой скульптуру из бронзы высотой 250 см на постаменте из природного гранита. Cкульптура изображает писателя в полный рост, который прикрывает рукой воробья. Воробей в руках писателя - отсылка к роману "Братья Карамазовы", который заканчивается похоронами Илюши Снегирева и речью Алеши Карамазова о добре и зле. Умирая, Илюша просит "покрошить на могилке корочку хлебца, чтобы воробушки прилетали". Мальчики представляют собой в этом произведении Достоевского молодое поколение России.

В новость внесена правка (20:45) - верно 200-летие писателя