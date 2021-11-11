Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона впервые выступит в Бахрейне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Труппа Государственного академического театра балета им. Леонида Якобсона 11 ноября отправилась на гастроли в Бахрейн. В столице государства Манаме дважды покажут балет "Спящая красавица", сообщили в пресс-службе театра.

"Театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева 12 и 13 ноября впервые выступит в одном из самых грандиозных театров арабского мира - в Национальном театре Бахрейна в столице государства Манаме. В программе гастролей - "Спящая красавица" в хореографии Мариуса Петипа и Жана-Гийома Бара. Нам сообщили, что билеты на оба спектакля распроданы", - рассказали в пресс-службе.

Выступления петербургской труппы пройдут под эгидой празднования девятилетия Национального театра Бахрейна, который открыли в ноябре 2012 года под патронатом Его Величества короля Хамада ибн Иса Аль Халифа. Уникальное архитектурное решение и отделанные деревом внутренние интерьеры театра вдохновлены собранием сказок и новелл из книги "Тысяча и одна ночь".

По возвращении из Бахрейна коллектив дважды выступит на сцене Мариинского театра с балетами "Щелкунчик" и "Лебединое озеро", а затем отправится во Владивосток с "Большими гастролями", где на Приморской сцене Мариинского театра 26 и 27 ноября даст три спектакля "Дон Кихот". В декабре театр готовит премьеру программы "Хореографические шедевры Леонида Якобсона".