В Нижнем Новгороде представили инсталляцию международной студии о восприятии цвета и звука

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Аудиовизуальную инсталляцию "Семь" международной студии Radugadesign и музыканта Александра Зарипова, которая длится 40 минут и посвящена восприятию цвета и звука, представили 11 ноября в Нижнем Новгороде в арт-пространстве "ЦЕХ", открытом к 800-летию города. Нижний Новгород в 2021 году празднует юбилей, в событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий - из сфер культуры, спорта, бизнеса, туризма и медиа.

Как сказали в пресс-службе АНО "Центр 800", нынешний проект посвятили исследованию числа "семь", которое часто упоминается во многих культурах мира. Авторы вместе со зрителями попытаются разобраться, случайно или закономерно, что "семерки" окружают человека повсюду: семь дней в неделю, семь нот в октаве, семь цветов в цветовом спектре.

"У нас была идея сделать очень большой проект, для нас это был такой челлендж, мы никогда не делали раньше 40-минутное шоу, и мы заложили в это очень много разных смыслов, в саму семерку: семь столбов, в перформансе основано все на радуге. Если копать глубже, то там еще больше смыслов - это влияние света и цвета на человека, некая медитация. Это все отражается, как в контенте, так и в звуке", - сказала журналистам перед первым показом руководитель креативного отдела студии, креативный продюсер Дина Сафина.

Композиция состоит из семи 10-метровых LED-колонн, на которые транслируется контент с многоканальным аудио-сопровождением. По замыслу авторов проекта, цветовые вспышки и звуковые волны, синхронизированные между собой, позволяют почувствовать характер, психологию и настроение цвета и света. Авторы отсылают зрителя к понятию синестезии уникальному когнитивному феномену, при котором человек ассоциирует звук с определенным цветом.

Музыкант Александр Зарипов отметил, что попытался прочувствовать каждую часть перформанса. "Я привык, что в музыке обязательно должна быть четкая форма, явное вступление, кульминация, все должно быть будто немного глянцевое и от этого понятное и комфортное. Здесь местами я выхожу в бесформенную историю, в текстуры, звучание, эмоции. Это интересно для меня. Я по-своему попытался каждый цвет прочувствовать", - сказал музыкант.