На церемонии в Петербурге назвали лауреатов Национальной оперной премии "Онегин-2021"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Новые лауреаты национальной оперной премии "Онегин" были главными героями церемонии, которая прошла 11 ноября в Михайловском театре. Это было пятое торжественное награждение мастеров оперы за их творческие достижения.

"Премия "Онегин" - очень хороший трамплин для молодых певцов и для молодых театров. И мы рады, что год от года число заявок все увеличивается, и мы открываем все новые таланты. И у самой премии появляется много новшеств, она развивается, охватывая разные службы оперного театра", - сказала журналистам президент премии "Онегин" народная артистка России Хибла Герзмава. Она выразила признательность за поддержку этого проекта со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и министра культуры России Ольги Любимовой.

В конкурсной номинации "Примадонна" премии удостоили двух певиц - солистку Самарского театра оперы и балета Татьяну Ларину за партию Амелии в опере "Бал-маскарад" и Веронику Джиоеву из театра НОВАТ - Новосибирского театра оперы и балета за партию Тоски.

Трех лауреатов объявили в номинациях "Дебют" среди женщин и мужчин. Здесь отметили Валентину Феденеву за партию Натальи в опере "Опричник" Михайловского театра, и в этом же спектакле за партию Андрея - Сергей Кузьмин, а также солист театра "Геликон-опера" Иван Гынгазов за роль Каварадосси в "Тоске".

Солист Башкирского государственного театра оперы и балета Владимир Копытов получил премию в номинации "Мастер сцены" за партию Санчо Пансы в "Дон Кихоте". Баритону Мариинского театра Владиславу Сулимскому награда досталась в номинации "Гость" за партию Ренато в "Бале-маскараде" на сцене Самарского театра оперы и балета. Этот же спектакль самарцев отметили и в номинации "Состав". Среди исполнителей ролей второго плана первенствовала Евгения Афанасьева из Московского музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, отмеченная за партию Анхен в спектакле "Вольный стрелок".

В номинации "Событие. Традиции и современность" награды достались проекту "Сказка братьев Гримм" арт-резиденции "Арктика открытый театр" и Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) и спектаклю "Любовь издалека" Театра "Урал Опера Балет".

Внеконкурсные номинации "Онегина"

Солиста Большого театра России Владимира Маторина удостоили премии "Онегин" в номинации "Легенда". Певица с мировым именем Анна Нетребко в год своего юбилея стала обладательницей премии в номинации "Звезда".

В особой номинации "От России с любовью", которая вручается зарубежному артисту, премию получила лавтвийская певица Элина Гаранча (меццо-сопрано).

В число лауреатов премии "Онегин" вошли также костюмер Большого театра Нина Скачкова, концертмейстер Астраханского государственного театра оперы и балета Марина Маленьких. Премию в номинации "Музыкальный руководитель" получил Константин Чудовский из Театра "Урал Опера Балет".

В номинации "Театр" за свои творческие достижения последних сезонов отметили Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

Вместе с профессиональным жюри своих избранников в 2021 году впервые назвали и рядовые любители оперного искусства. Специальный приз зрительского голосования "Фаворит" вручили солистке Московского театра "Новая опера" имени Евгения Колобова Полине Шамаевой за партию Кармен и спектаклю "Орфей и Эвридика" Пермской театральной компании "Трикстер"

Всего оргкомитет "Онегина" рассмотрел в этом году 98 заявок от 25 театральных коллективов со всей России.