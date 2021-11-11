Фестиваль Достоевского в Новгороде завершился спектаклем по "Преступлению и наказанию"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. XXV Международный театральный фестиваль Достоевского в Великом Новгороде, посвященный в этом году 200-летию со дня рождения писателя, завершился постановкой "Убивец" по роману "Преступление и наказание" в исполнении московского театра "У Никитских ворот". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области.

"На сцене Новгородского академического театра драмы имени Федора Михайловича Достоевского выступил знаменитый московский театр "У Никитских ворот" под управлением Марка Розовского. Театральная труппа представила спектакль "Убивец" по роману "Преступление и наказание", - сказал собеседник агентства, добавив, что этой постановкой завершился юбилейный театральный фестиваль, который проходил в течение восьми дней.

В пресс-службе также отметили, что этим же вечером 11 ноября в Старой Руссе Кимрский драматический театр показал спектакль "Село Степанчиково и его обитатели" по одноименной повести Достоевского.

Юбилейный XXV Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского открылся в Новгородской области 4 ноября. Жители Великого Новгорода, Старой Руссы и Боровичей посмотрели около 30 спектаклей на сценических и музейных площадках. Часть программы фестиваля транслировалась онлайн. Вход на спектакли был возможен только по QR-кодам.