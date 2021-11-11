В Петербурге представили проект "Дизайн! Индустрия! Креатив! Культурный код России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства представил в Санкт-Петербурге проект "Дизайн! Индустрия! Креатив! Культурный код России". Открытие выставки прошло 11 ноября на VIII Международном форуме "Культура как фактор роста".

"Для нас сегодня очень важно высказаться на тему своевременности развития, позиционирования дизайна как инструмента, как культурного кода, учитывающего самые разные направления", - отметила создатель выставки, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова.

На выставке музей представил собственное видение развития дизайна как направления, которое может стать одним из ключевых в стране. Сотрудники музея познакомят всех желающих с декоративным искусством посредством интерактивных программ, а также представят новое прочтение коллекции современными дизайнерами.

"Петербург, действительно, город особенный, город в котором в принципе и так развивается креативная индустрия, даже если мы ничего в этом делать не будем. Поэтому для нас особо важно заниматься креативной индустрией много, заниматься креативной индустрией аккуратно, чтобы с одной стороны не помешать ей развиваться, а с другой стороны создать все условия для развития", - подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.