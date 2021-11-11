Умер руководитель Московского детского театра Геннадий Чихачев

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Руководитель Московского детского музыкально-драматического театра Геннадий Чихачев умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

"Ушел большой режиссер, большой человек, большой артист Геннадий Александрович Чихачев. Осиротел театр", - сказано в сообщении.

Заслуженный деятель искусств, заслуженный артист России, лауреат премии правительства Москвы Чихачев основал Московский детский музыкально-драматический театр в 1987 году. В 1994 году театр получил статус государственного.