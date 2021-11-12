Памятник Достоевскому откроют во Флоренции

РИМ, 12 ноября. /ТАСС/. Памятник русскому писателю Федору Достоевскому (1821-1881) откроют в городе Флоренция. Об этом сообщил в четверг посол РФ в Италии Сергей Разов на литературно-музыкальном вечере, посвященном 200-летию со дня рождения Федора Михайловича, который прошел в театре виллы Абамелек, официальной резиденции российского посла.

"Федор Михайлович любил Италию <...> Он бывал в Риме, Милане, Неаполе, но больше всего любил Флоренцию. Могу сообщить, что с мэрией Флоренции и региональным правительством Тосканы есть принципиальная договоренность об установке памятника в этом городе", - сказал Разов. Автор памятника из бронзы - российский скульптор, академик Российской академии художеств Айдын Зейналов.

"Надеюсь, в середине декабря состоится его открытие", - добавил дипломат. Он напомнил, что Достоевский провел во Флоренции несколько месяцев, в том числе между 1868 и 1869 годами. В этот период он завершил работу над своим романом "Идиот". В городе прекрасно знают и помнят об этом факте.

К круглой дате Музей собора Санта-Мария-дель-Фиоре преподнес Литературно-мемориальному музею Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге изображение дверей баптистерия Флоренции, выполненных Лоренцо Гиберти в 1425-1452 гг. Позже Микеланджело прозвал их "Вратами рая". Существует легенда, что, гуляя по городу и проходя мимо баптистерия, Достоевский мечтал приобрести изображение позолоченных бронзовых ворот в натуральную величину, чтобы повесить в своем кабинете. Спустя более 150 лет желание писателя исполнилось.

Фоторепродукция будет выставлена на экспозиции в петербургском музее, приуроченной к 200-летию Достоевского, сообщило агентство ANSA. Во флорентийском музее, где собраны произведения из собора, а также хранятся оригинальные врата после того, как они были заменены на их копию в баптистерии, рассказали, что всем, кто спрашивал Достоевского, чем его так привлекают эти двери, он отвечал, потому что это настоящие врата в рай.

Обширная программа конференций, круглых столов, презентаций книг приурочена к 200-летию со дня рождения Достоевского. Так, после цикла встреч в Русском доме большая конференция запланирована в конце месяца в Национальной центральной библиотеке Рима, рассказала корреспонденту ТАСС ее организатор Ольга Страда. Там же 30 ноября откроется выставка, посвященная Достоевскому. В декабре состоятся показы фильмов "Достоевский" и "Бесы", а также творческие встречи с их автором режиссером Владимиром Хотиненко.