Премьера постановки "Стражи Тадж-Махала" состоится в филиале Театра имени А. С. Пушкина

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля "Стражи Тадж-Махала" по пьесе современного американского драматурга Раджива Джозефа пройдут в пятницу и субботу в филиале Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Главные герои пьесы, стражники Хумаюн и Бабур, как будто оказались не в том месте, не в то время, невольно стали свидетелями создания одного из главных чудес света и участниками страшных последствий этого создания. Как бы стражи ни старались, они не могут остановить ход времени, не могут помешать свершаться событиям, не могут противостоять той системе, в которую вписаны. И колесо истории перемалывает их первыми, и они не в силах этому помешать", - привели в пресс-службе слова режиссера спектакля Алексея Золотовицкого.

Герои пьесы - друзья Хумаюн и Бабур. Они охраняют Тадж-Махал, но не имеют права даже взглянуть на него. Их диалог состоит из воспоминаний о прошлом, шуток, упреков, фантазий об изобретениях. Однако жестокий приказ императора, невыполнение которого грозит им смертью, переворачивает их жизнь и меняет представление о дружбе, цене поступка, красоте.

Главные роли исполняет два состава актеров: Назар Сафонов/Александр Кубанин и Александр Дмитриев/Кирилл Чернышенко. Композитором постановки стал Евгений Бархатов, а художником - София Егорова.

Как признается режиссер, его взор давно пал на эту пьесу, которую ему посоветовал драматург Евгений Казачков. Сам автор пьесы Раджив Джозеф в одном из интервью говорил, что вдохновился на ее создание историями, услышанными в детстве, когда впервые посетил Тадж-Махал. И если сначала это было произведение с десятью персонажами, то в итоге в пьесе остались только двое героев - стражи дворца.