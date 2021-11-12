В Гонконге открылся один из крупнейших в Азии музеев визуальной культуры M+

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 ноября. /ТАСС/. Новый ультрасовременный музей визуальной культуры M+ открылся в пятницу в Гонконге, передает корреспондент ТАСС. Объявлено, что в течение первого года учреждение будет работать бесплатно.

Музей расположен на берегу пролива Виктория в материковой части города близ самого высокого 118-этажного небоскреба Международного коммерческого центра (ICC). Он стал важным звеном создающегося культурного центра "Западный Коулун" - крупнейшего в Азии, который будет состоять из 17 различных объектов.

В 33 галереях представлено 1,5 тыс. экспонатов, связанных с живописью, дизайном, архитектурой. Посетители могут увидеть различные инсталляции, а также движущиеся изображения с использованием высоких технологий. Общая площадь выставочных помещений - 17 тыс. кв. метров.

Строительство музея началось в 2012 году и затянулось на девять лет. Точная его стоимость не называется, но известно, что она превысила первоначальный бюджет, запланированный на уровне 5,9 млрд гонконгских долларов ($760 млн).

Глава местной администрации Кэрри Лам предупреждала, что выставляемые в новом музее экспонаты не должны нести в себе антикитайский подтекст и нарушать новый закон о защите национальной безопасности в Гонконге, принятый летом прошлого года по инициативе Пекина. Как отмечают наблюдатели, в первую очередь это касается отдельных работ скандально известного китайского художника и диссидента Ай Вэйвэя. Ранее музей убрал со своего сайта фотографию этого автора, на которой тот показывает средний палец на площади Тяньаньмэнь в Пекине.