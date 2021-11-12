Детскую школу искусств в Черниговском районе Приморья открыли после капремонта

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Детскую школу искусств открыли после капитального ремонта в Черниговском районе Приморского края. Ремонтные работы провели в рамках программы "Развитие культуры Приморского края" нацпроекта "Культура", сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Капитальный ремонт провели как в основном здании школы в административном центре района - селе Черниговка, так и в ее филиале, находящемся в поселке Сибирцево. В зданиях обновили кровлю, установили новые двери, отремонтировали полы, провели ремонт в учебных классах", - пояснили в пресс-службе.

В рамках нацпроекта до 2022 года планируется провести капитальный ремонт в 14 подобных учреждениях. До 2023 года 36 школ искусств также оснастят новыми музыкальными инструментами и необходимым оборудованием.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его цель - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.