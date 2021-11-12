Пушкинский Дом впервые представил публике предметы из швейцарского архива Набокова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН открыл для публики в пятницу выставку-инсталляцию с предметами из швейцарского архива Владимира Набокова, переданного в дар Литературным фондом писателя. В экспозиции впервые показаны мемориальные предметы и материалы из коллекции: фотографии, документы, книги, произведения живописи и графики, личные вещи, принадлежавшие Набокову и членам его семьи.

"Эта выставка - ответ на тот огромный интерес, который привлекла к себе эта коллекция, - рассказала на пресс-конференции в ТАСС в преддверии открытия выставки заведующая Литературным музеем Института русской литературы Юлия Веретнова. - Посетители смогут увидеть те самые знаковые вещи, которые мы впервые увидели, когда 25 мая приступили к работе на таможне (когда архив прибыл в Санкт-Петербург - прим. ТАСС). Среди мемориальных предметов есть то, что связано с энтомологией и характеризует Владимира Набокова не только как писателя. Это сачок <…> для бабочек и самого разного рода предметы: открытки, обложки для фотоальбомов с изображениями бабочек, есть произведения живописи и графики, которые входили в личную коллекцию семьи Набоковых, например, работы [художника Мстислава] Добужинского. Для интерпретации любого предмета из этого архива можно создать такой значимый контекст, что этот предмет в том или ином ключе будет характеризовать Владимира Набокова".

Выставка-презентация "Владимир Набоков. Возвращение" разместилась в двух залах Литературного музея Пушкинского дома. Художественное решение выставки основано на объекте - открытая коробка, в которой, по замыслу создателей, посетителям предстоит найти и увидеть то, что станет впоследствии музейным предметом или частью архивного фонда.

Архив в Петербурге

Ранее Литературный фонд Владимира Набокова (США), являющийся наследником Дмитрия Набокова (сына писателя), принял решение передать это собрание в дар Институту русской литературы РАН. Архив, хранившийся в Швейцарии в городе Монтрё, в мае 2021 года в количестве 300 коробок прибыл в Санкт-Петербург, в конце июля он поступил в Пушкинский Дом. Коллекция насчитывает более 10 тыс. предметов, она является одной из частей архива Набокова и в основном содержит предметы, относящиеся к швейцарскому периоду его жизни (60-70-е годы XX века). Однако есть и предметы более раннего времени, в том числе и российского периода жизни - семейные фотографии, личные документы, рисунки, книги.

"Каждый предмет имеет индивидуальную исследовательскую ценность, но это очень позитивные, трогательные вещи, предметы повседневности. Уникальные документы - это его переписка, маргиналии (рисунки и записи на полях - прим. ТАСС), которые будут влиять на осмысление творчества Владимира Набокова, это рукописи, относящиеся к его лекциям по истории русской литературы, и многие [другие] моменты", - отметил директор Пушкинского Дома Валентин Головин.

Выставка будет доступна для посещения по 26 ноября. В дальнейшем планируется создать в Пушкинском Доме Набоковский кабинет, где будут представлены предметы из архива семьи писателя.