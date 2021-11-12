Костюмы и эскизы декораций к мхатовским спектаклям представили на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Костюмы, в которых играли на сцене Иннокентий Смоктуновский и Олег Табаков, а также эскизы декораций, макеты спектаклей и предметы бутафории, отражающие почти вековую историю Московского художественного театра, представили публике на выставке в Санкт-Петербурге. Она открылась в пятницу в парадных залах Музея Академии художеств.

"Основу выставки составляет впечатляющая коллекция театральных костюмов, эскизов декораций, макетов и предметов бутафории из собрания Музея МХАТ, - отмечается в сообщении Музея Академии художеств. - Все исторические костюмы не просто являются произведениями искусства, они напоминают нам и об игравших в них свои роли в мхатовских спектаклях великих артистах XX века - Олеге Ефремове, Иннокентии Смоктуновском, Олеге Табакове, Вячеславе Невинном, Ольге Книппер, Ие Савиной, Алле Тарасовой, Ирине Мирошниченко и многих других".

Экспозиция составлена из предметов, относящихся к собраниям музеев МХАТ и Академии художеств. Особое место на выставке занимает раздел, посвященный постановкам произведений Чехова в МХАТ разного времени. Их ставили Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Олег Ефремов и другие. Над созданием изобразительного ряда к спектаклям работали знаменитые театральные художники Виктор Симов, Любовь Силич, Ниссон Шифрин и другие.

На выставке демонстрируются предметы сценического окружения для самых первых постановок чеховских пьес "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", а также для спектаклей "Снегурочка", "Кабала святош" и редко представляемые широкому зрителю костюмы Надежды Ламановой к спектаклям "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Отелло" и "Анна Каренина".

В экспозицию также вошли работы, созданные в театрально-декорационной мастерской Академии художеств, основанной в 1878 году. "Зритель получит возможность сравнить между собой никогда не экспонировавшиеся эскизы декораций и костюмов к опере Бизе "Кармен", выполненные Николаем Авакумовым и Василием Федотовым. Самостоятельным разделом выставки можно назвать произведения уже зрелого художника Валентины Ходасевич, переданные автором в академический музей в 1928 году", - рассказали в музее.

Посетители также смогут увидеть дипломные работы многих известных театральных художников из коллекции Музея Академии художеств. Это выпускные работы студентов Института им. И. Е. Репина и эскизы декораций и костюмов представителей московской школы. Выставка "Музей МХАТ. Игра с вещью" будет доступна по 30 января 2022 года.