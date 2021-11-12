"Союзмультфильм" создаст первый в России полнометражный мультфильм на Unreal Engine

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Использование игрового движка при съемках полнометражных анимационных проектов может вдвое сократить период их создания. Первым российским мультфильмом, который будет сделан таким образом, станет картина "Формула воды", рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Формула воды" - первый полнометражный фильм в России, который будет сделан на игровом движке Unreal Engine. Это очень трудоемкий процесс, значительно более трудоемкий технологически, чем производство традиционной анимации, но если все получится, то он снимется в два раза быстрее, чем снялся бы фильм в традиционной анимационной технологии. То есть Unreal Engine с правильным подходом к нему увеличит производство анимации почти в два раза. Для нас это очень важно", - сказала Слащева на тренинге для финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена", организованном обществом "Знание" в "Артеке".

Она добавила, что раньше полнометражный анимационный фильм создавался минимум четыре года. "Сейчас мы берем для себя амбицию делать полнометражный анимационный фильм за два года", - пояснила Слащева.

Фильм "Формула воды", рассчитанный на семейную аудиторию, представит зрителям историю постапокалиптической планеты, поверхность которой почти полностью заполнена соленым океаном. Главной ценностью этого мира является пресная вода, и именно этот бесценный ресурс оказывается в руках главного криминального босса. Ему решается бросить вызов 18-летняя Дана. По словам Слащевой, картину планируется представить в 2023 году.