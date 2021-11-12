Работы британского уличного художника Джеймса Кокрана представят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Работы уличного художника Джеймса Кокрана из Великобритании будут представлены на выставке в Екатеринбурге 16 ноября. Об этом сообщил журналистам в пятницу генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл.

"Доступ на выставку [работ Джеймса Кокрана] будет открыт со вторника, с 16 ноября. Выставка будет проходить в "Главном проспекте", - сказал он.

На выставочном пространстве зрители увидят выборку из более десятка работ художника. Кокран в своих работах использует технику энергетических линий, а также аэрозольный пуантилизм - точечную живопись.

Кроме того, уличный художник нарисует в Екатеринбурге на стене у памятника The Beatles ("Битлз") портреты музыкантов знаменитой четверки. Граффити будет посвящено 300-летию города и съемке нового документального фильма режиссера Питера Джексона.

Джеймс Кокран родился в Англии и вырос в Австралии. Сыграл ключевую роль в развитии граффити андеграунда в начале 1990-х. Сейчас живет в Лондоне, его холсты и стены можно увидеть в городах по всему миру.