Манижа, "Нервы" и Дмитрий Маликов примут участие в трибьют-концерте группы "Тату"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Певцы Дмитрий Маликов, Манижа, Вера Брежнева, группы "Нервы" и IOWA - всего более 20 популярных артистов - исполнят песни группы "Тату" в честь 20-летия альбома "200 по встречной". Трибьют-концерт пройдет 20 ноября в московском клубе Music Media Dome, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе организатора.

"Трибьют-шоу "Тату" собрало музыкантов разного поколения и жанров, а приятным бонусом концерта станут онлайн-включения с участием Imany, Dorofeeva, Arty", - рассказали организаторы. Ведущими вечера выступят Антон Комолов и Таня Геворкян.

Организаторы включили в стоимость билета ПЦР-тестирование зрителей, так как мероприятие пройдет в формате "ковид-фри". Также концерт можно будет посмотреть онлайн.

5 ноября состоялся релиз альбома "Трибьют t.A.T.u "200 по встречной". В него вошли 26 треков, в которых популярные певцы и блогеры перепели хиты "Тату", в том числе версия песни "Нас не догонят" в исполнении Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

Группа "Тату" основана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским. Коллектив признан наиболее успешной российской поп-группой, добившейся мировой популярности: его песни возглавляли хит-парады Австралии, Великобритании, Германии, США и других стран. В 2003 году группа "Тату" представляла Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" и заняла третье место. В 2004 году участницы проекта Юлия Волкова и Елена Катина разорвали контракт с продюсером. Официально группа распалась в 2011 году.