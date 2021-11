Ремейк фильма "Один дома" появился на стриминговой платформе Disney+

В честь двухлетия с момента запуска Disney+ опубликовала список новых фильмов, доступных для просмотра на платформе. Фильм "Один дома" возглавляет его. "Может быть, день рождения у нас, но мы приготовили подарки вам", - говорится в сообщении.

Согласно кадрам трейлера, вышедшего ранее, родители 10-летнего мальчика, роль которого исполнил Арчи Йетс, уезжают в отпуск в Японию, забыв дома ребенка. Изначально мальчик наслаждается одиночеством в доме, но затем ему приходится столкнуться с двумя грабителями, роли которых исполнили Роб Делани и Элли Кемпер.

Оригинальная комедия "Один дома" режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза вышла на экраны в 1990 году и собрала в кинотеатрах по всему миру более $476 млн при бюджете $18 млн. В 1992 году вышла вторая серия, которая собрала в прокате $359 млн при затратах в $20 млн. Вскоре вышли еще три части франшизы, не связанные с двумя первыми сериями, под названиями "Один дома 3" (Home Alone 3, 1997), "Один дома 4" (Home Alone 4: Taking Back the House, 2002) и "Один дома 5: Праздничное ограбление" (Home Alone: The Holiday Heist, 2012).

Сервис Disney+ в настоящее время недоступен в России.