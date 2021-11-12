Выставка об отражении мирового искусства в романах Достоевского открылась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Литературные и художественные музеи Москвы и Санкт-Петербурга представили в Михайловском замке совместную выставку об отражении мирового искусства в романах Достоевского. Торжественное открытие выставки прошло в пятницу, она будет доступна посетителям до 14 февраля 2022 года.

"В выставке, приуроченной к 200-летию со дня рождения Достоевского, приняли участие музеи, театры, библиотеки, которые предоставили свои экспонаты. Я рад, что выставка удалась. Достоевский родился в Москве, но яркие годы его жизни прошли в Санкт-Петербурге, и сегодня все мировое сообщество знает Петербург в том числе по Достоевскому. Многие туристы приезжают, чтобы походить по тем улицам, где жил Достоевский, где жили его герои", - сказал на церемонии открытия выставки губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выставка, оформленная в духе "Петербурга Достоевского" - в полумраке, с темными стенами и виртуальными потоками воды с потолка, содержит более ста экспонатов, среди которых мемориальные вещи писателя, подлинники и копии произведений живописи, которыми Достоевский восхищался во время путешествий по Европе, изображения мифологических героев, повлиявших на создание его произведений. На выставке есть копии шедевров Рафаэля, картин на религиозные сюжеты, скульптура Мефистофеля, изображение дверей флорентийского баптистерия и другие произведения изобразительного искусства.

Экспозиция занимает шесть залов первого этажа Михайловского замка, в стенах которого Ф. М. Достоевский провел свои первые петербургские годы - там размещалось Инженерное училище, в котором он обучался в 1840-е годы. Каждый зал посвящен определенной теме: Петербургу, Европе, романам "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы".

В выставочном проекте приняли участие Государственный Русский Музей, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Российская государственная библиотека, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Литературный музей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и другие учреждения.

Как пояснили создатели выставки, ее цель - дать визуальное, содержательное представление о творческой, духовной жизни Достоевского через его восприятия произведений живописи. Выставка пройдет в сопровождении аудиоспектакля, сыгранного от лица Достоевского, который прокомментирует логику представленных изображений.