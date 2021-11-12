В Москве объявили лауреатов конкурса имени Корнея Чуковского

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Имена лауреатов литературного конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского, учрежденного в 2021 году, назвали в Москве. Церемония прошла в пятницу в онлайн-формате.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский заметил, что, несмотря ни на какие трудности, конкурс состоялся.

"Сегодня я рад поздравить тех, кто дошел до финала, и тех, кто станет победителями в семи номинациях, по которым определяется в дальнейшем вектор современной детской литературы не только в Москве, но и всей нашей стране", - сказал Кибовский.

В свою очередь сопредседатель жюри писатель Андрей Усачев отметил, что второй год подряд среди авторов, которые участвуют в конкурсе, около 95% - женщины. "В этом году участвовали авторы из Ростова, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. И я считаю, что это замечательно, когда география участников такая большая", - сказал он.

"Завершился второй сезон конкурса. Интерес к нему растет вместе с количеством поданных заявок на участие. Премия знакомит читательскую аудиторию с талантливыми детскими писателями, поэтами и переводчиками со всей страны. От лица правительства Москвы благодарю участников и поздравляю победителей", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной на mos.ru.

О победителях

Лучшим произведением в прозе для детей в возрасте до семи лет признана Ксения Горбунова ("Кто ты, няня Ву?"), в категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет" победитель - Анна Игнатова ("Принцесса Торнадо"). В номинации "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет" победила Наталья Карпова ("В книжке дождики живут"), в аналогичной номинации для детей от восьми до 12 лет первой стала Юлия Симбирская ("Ехал дождик в командировку").

Кроме того, победителем за "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет" стала Ксения Тименчик (перевод произведения Милоша Мацоурека "Обезьянка Янка"), в аналогичной номинации для детей от восьми до 12 лет первое место заняла Елена Леенсон ( перевод произведения Эриха Кестнера "Мальчик и девочка из спичечной коробки").

Победителем в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" стал Дмитрий Сиротин ("Вишневый пирог"). Всего в голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие 155 тыс. человек, что на 20 тыс. больше, чем в прошлом году.

Победители в каждой из номинаций получат по 1 млн рублей. В случае присуждения премии коллективу авторов денежное вознаграждение поделят между ними в равных долях. Литературный конкурс имени Корнея Чуковского призван определить лучшие произведения в прозе, поэтические сборники и переводы книг для детей, опубликованные в прошедшем и текущем годах.