Первую всемирную детскую фольклориаду CIOFF в 2024 году проведут в Уфе

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Первая детская фольклориада CIOFF пройдет в Уфе в 2024 году, решение принято на генеральной ассамблее организации. Мероприятие станет подарком к 450-летию столицы Башкирии, написал глава республики Радий Хабиров во "ВКонтакте" в пятницу.

"С огромным удовольствием сообщаю, что на 50-й Генеральной Ассамблее CIOFF в Будапеште было принято решение о проведении в 2024 году в России, а именно у нас в Башкортостане, Первой Всемирной детской фольклориады CIOFF. Во многом это стало возможным потому, что проведенная в республике в этом году фольклориада была признана одной из самых ярких и хорошо организованных", - написал Хабиров.

Он также добавил, что идею проведения детской фольклориады обсуждалась с президентом CIOFF Филиппом Боссаном. По словам Хабирова, мероприятие станет "прекрасным подарком" к 450-летию Уфы в 2024 году.

Традиционно, фольклориада проходит среди взрослых участников раз в четыре года, она призвана показать многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, после его принимали Япония, Венгрия, Китай, Республика Корея и Мексика.