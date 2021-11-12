Критики разгромили ремейк фильма "Один дома"

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Критики низко оценили ремейк семейной комедии "Один дома" (Home Sweet Home Alone), вышедшей в пятницу на сервисе Disney+. Об этом свидетельствуют первые появившиеся рецензии на картину.

Ремейк фильма в основном повторяет фабулу первой части, вышедшей в 1990 году. Большая американская семья, отправляющаяся на отдых на праздники в Токио (в фильме о пандемии коронавируса не знают), забывает в большом частном доме восьмилетнего мальчика, которому предстоит отстоять свое жилице от грабителей. Здесь сюжет отходит от оригинала - налетчиками выступает супружеская пара, которая считает, что главный герой украл у них драгоценное ожерелье - последнюю надежду выкупить дом, который вот-вот конфискуют за долги. Однако на пути к этой цели становится главный герой и устроенные им многочисленные ловушки. Некоторые запомнившиеся зрителям по оригиналу моменты воссозданы почти покадрово.

Познакомившиеся с фильмом критики отмечают, что попытка сегодня использовать прежнюю формулу не срабатывает. Эми Николсон из The New York Times указывает, что так и не поняла, на кого рассчитан фильм - на ностальгирующих взрослых, которым уже не так весело, как в детстве смотреть, как неплохих, в общем, людей, поджигают и бьют тяжелыми предметами, или на детей, которым будут непонятны шутки про исчезновение в супермаркетах коровьего молока. Она также указывает на неубедительность перехода к заключительной части фильма, которая должна продемонстрировать зрителю важность семейных ценностей, когда комедия сменяется морализаторским пафосом.

Брайан Лори на CNN констатирует очевидную вторичность фильма - у оригинала и так было два сиквела. "Если в фильме есть ребенок, это не делает его автоматически идеальным продуктом для Disney+". А если "Один дома" в итоге все же решает напомнить нам о важности семейных ценностей, это не делает его безусловным выбором для того, чтобы убить 90 минут вашего времени", - отмечает он.

Профильное издание IGN, специализирующееся на обзорах фильмов, сериалов и видеоигр, указывает, что насилие на экране, которое спокойно воспринималось 30 лет назад, сейчас уже не кажется чем-то естественным и полностью нормальным. Кроме того, с заменой настоящих грабителей на попавшую в сложную финансовую ситуацию семейную пару сюжет начинает выглядеть неоднозначно - богатый мальчик, живущий в приличных размеров особняке, издевается над людьми, которые могут лишиться собственного жилья.

Другой специализированный портал Empire Magazine называет фильм "беззубой вариацией на тему, которая даже не старается быть хотя бы по глупому смешной и сумеет выдавить из вас лишь несколько улыбок".

На популярном агрегаторе обзоров Metacritic ремейк "Один дома" набирает 39 баллов из 100 на основе 11 обзоров критиков и 4,1 балл из 10 на основе оценок зрителей. На другом агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 18% на основе 39 обзоров критиков.