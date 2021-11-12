Худруку Александринки Валерию Фокину вручили Французский орден искусств и литературы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин удостоен Французского ордена искусств и литературы. Награду режиссеру вручил в пятницу генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански.

Церемония прошла на Основной сцене театра по окончании спектакля "Маскарад. Воспоминания будущего", поставленного Фокиным. Вручая орден, учрежденный Министерством культуры Французской Республики, генеральный консул отметил большой вклад российского режиссера в укрепление российско-французских отношений.

"Вам удалось создать в театре такую творческую атмосферу постоянного диалога культур и эпох, такую полифонию голосов прошлого и настоящего, что это не могло не принести своих плодов. Александринский театр по праву считается сегодня первым российским национальным театром, вокруг которого вы создаете ассоциацию национальных театров", - заявил французский дипломат.

В ответном слове Фокин поблагодарил французских коллег за внимание и любовь к Александринскому театру. "Сегодня очень важен международный культурный диалог. Нам необходимо выстраивать культурные коридоры. Там более важно развивать культурные связи с такой страной, как Франция", - сказал худрук театра.