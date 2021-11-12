В Любляне пройдет выставка, приуроченная к юбилею дипотношений между Россией и Словенией

ЛЮБЛЯНА, 12 ноября. /ТАСС/. Художественная выставка, приуроченная к 30-летию российско-словенских дипломатических отношений, пройдет в начале 2022 года в Российском центре науки и культуры (Русский дом) в Словении. В экспозиции будут представлены работы известных российских художников Александра Смирнова, а также его сына Марка.

Главная тема выставки - восприятие русскими живописцами Словении, ее природы, памятников архитектуры и жителей республики.

"Я пишу свои пейзажи с натуры. Независимо от погодных условий. Главное для меня - передать в своих работах атмосферу. На экспозиции будут представлены работы моего отца, на которых женщина олицетворяет собой образ родины. Родина - это то, что затрагивает струны души каждого из нас, и словенца, и русского", - рассказал корр. ТАСС художник Марк Смирнов. На выставке, по его словам, можно будет увидеть городские пейзажи столицы Словении, пейзажи близлежащих окрестностей и наиболее популярного среди туристов озера Блед.

Ранее посол России в Словении Тимур Эйвазов провел встречу со Смирновым, на которой они обсудили детали проведения предстоящей выставки, приуроченной к юбилею дипломатических отношений между странами.

В новость была внесена правка (23:59 мск) - повторяется в связи с уточнением даты проведения выставки по просьбе посольства, правильно - в начале года.