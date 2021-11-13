Премьеру спектакля "Балалайкин и Ко" покажут в театре "Прогресс сцена Армена Джигарханяна"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Премьерный спектакль "Балалайкин и Ко" по сатирическому роману Михаила Салтыкова-Щедрина в инсценировке Сергея Михалкова представят 13 ноября на Основной сцене театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна".

"Работа над спектаклем отличалась тем, что мы были объединены в этот момент. Нам очень хотелось сделать что-то, чтобы начали говорить о нас, писать о нас, спорить, ругать, хвалить - что угодно, но только говорить о том, что мы есть и мы можем быть очень конкурентными. В театре достаточно хороших артистов, - заявил худрук театра, режиссер постановки Сергей Газаров журналистам накануне премьеры. - Я очень рад, что у нас получился ансамбль. Ансамбль с актерами, постановщиками, с гримом, костюмом, хореографией. Не приходилось, что-то переделывать, преодолевать непонимание".

Отвечая на вопрос ТАСС, кто предложил обратиться к Салтыкову-Щедрину, Газаров сообщил, что давно вынашивал идею поставить эту пьесу. "Я с ней ходил лет 20. Она во мне росла, что-то менялось. Потом мы поработали месяца три с Владимиром Арефьевым. Важно было понять, что это за пространство", - отметил худрук.

Сценографом спектакля выступил народный художник России Владимир Арефьев. Действие происходит на фоне огромных деревянных панелей, которые поворачиваются, образуя то стену, то лестницу, то двери. Артисты перемещают по сцене два больших колеса, которые заменили на сцене мебель, представляя из себя то кровати героев, то стулья, то акробатический реквизит. "Художник говорит, что эти два колеса - это два героя, они же колесят по всей России. Они везде", - отметил худрук.

"В декорации, которую мы придумали с Газаровым все элементы - подвижные. Все ее детали можно рассмотреть с разных сторон. Надеюсь, эта метафора отражает абсурдность ситуации, описанной в романе, когда любую тему можно разглядывать под разным углом и трактовать ее так, как тебе удобно", - привели в пресс-службе театра слова Арефьева.

Главные роли исполняют Сергей Чонишвили, Сергей Серов, Сергей Климов, Андрей Анкудинов, Альберт Хасиев и другие артисты. "У нас прекрасный режиссер, который точно знает, чего он хочет, имеет точную, ясную политику в отношении развития этой площадки", - заявил журналистам Чонишвили.

Дальнейшие планы

Газаров сообщил, что следующую его постановку в театре зрители увидят в апреле. Это будет спектакль "Дядя Жорж" по двум произведениям Антона Чехова ("Леший" и "Дядя Ваня"). "Это тоже будет очень концептуальная история, необычное прочтение", - сказал он.

Что касается Театра сатиры, художественным руководителем которого также является Газаров, он сообщил, что планы объявят до Нового года. "Я как раз все это генерирую сейчас. Я объявлю это перед Новым годом сразу на два сезона", - сообщил он.