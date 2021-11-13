Двери Театра Вахтангова откроют для всех желающих в день 100-летнего юбилея

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова 13 ноября отмечает 100-летие со дня своего основания, в этот день вахтанговцы объявили "День тишины" и намерены открыть двери для всех желающих.

"Это будет день тишины, день памяти", - сообщил ранее на сборе труппы театра художественный руководитель Римас Туминас.

Говоря о праздновании юбилея театра, он рассказал, что в зале будет приглушен свет, будут звучать голоса ушедших артистов. Зрители смогут в этот день прийти в театр, походить по его помещениям и пообщаться с актерами.

"В течение дня вся труппа будет встречать гостей в фойе. Вход будет свободным", - сообщил директор театра Кирилл Крок. Он отметил, что гостям для входа в здание понадобится QR-код.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова основали в 1921 году. Его образовали в 1913 году как студенческую драматическую студию, руководил которой Евгений Вахтангов. Однако официальной датой открытия 3-й студии Московского художественного театра считают 13 ноября 1921 года - день, когда показали спектакль "Чудо святого Антония". В 1926 году студию переименовали в Театр имени Евгения Вахтангова.

С 2007 года художественным руководителем театра является Римас Туминас. Как заявила ранее статс-секретарь, заместитель министра культуры России Алла Манилова, благодаря тандему директора Кирилла Крока и худрука Римаса Туминаса театр стал одним из самых значительных и финансово успешных в России. За 13 лет на шести сценах поставили 107 спектаклей - треть от общего количества постановок за 100-летнюю историю. Сегодня в репертуаре 52 спектакля, а посещаемость - одна из самых высоких среди российских театров (96%).

Юбилейный год

Во исполнение указа президента России разработали план мероприятий, посвященных 100-летию Театра им. Вахтангова. В сентябре 2020 года состоялось открытие памятника Евгению Вахтангову у фасада театра в Москве. В самом театре модернизировали и заменили световое и механическое оборудование. А во Владикавказе был создан Культурный центр в доме Евгения Вахтангова.

К юбилею 8, 9, 10, 11 ноября представили премьеру - "Война и мир" в постановке Туминаса по Л. Н. Толстому. В феврале 2021 года показали премьеру "Король Лир" по У. Шекспиру режиссера Юрия Бутусова, в мае - аудиоспектакль-променад "Вахтангов. Путь к Турандот".

Государственных и ведомственных наград и званий удостоили при подготовке к празднованию 195 артистов и сотрудников театра. В течение юбилейного сезона театр сыграл 1 021 спектакль - рекорд за вековую историю. Более 23 тыс. зрителей посмотрели 48 постановок на гастролях. Прошли фестивали и форумы, также к юбилею выпустили несколько книжных изданий, на телевидении показали документальные фильмы, посвященные театру, и записи легендарных спектаклей. 12 октября 2021 года Банк России выпустил памятную серебряную монету "100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова" тиражом 3 тыс. штук.