Первый за 40 лет альбом ABBA возглавил британский хит-парад

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Новый альбом группы ABBA под названием Voyage возглавил британский хит-парад, а сам шведский коллектив благодаря этому записал на свой счет сразу несколько достижений. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу компанией Official Charts company. Она отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.

Первый за 40 лет диск группы был выпущен всего лишь 5 ноября, и за неделю был продан в Великобритании в общей сложности 204 тыс. раз. По этому показателю Voyage установил рекорд этого года, а старт его продаж стал самым успешным за четыре с половиной года с момента выхода альбома Эда Ширана Divide в марте 2017 года.

Этот диск стал десятым в истории шведского коллектива, который смог подняться на самую высшую строчку чартов, а общее число недель, проведенных ABBA на вершине хит-парада альбомов в Великобритании, достигло 58. По этому показателю воссоединившаяся после многих лет группа уступает лишь Элвису Пресли и группе The Beatles.

"Мы так счастливы, что нашим поклонникам, судя по всему, наш новый альбом понравился столь же сильно, как нам понравилось его записывать. Мы просто вне себя от счастья, что наш альбом вновь на вершине чартов", - приводятся в коммюнике слова членов группы.

О воссоединении ABBA

На виртуальной пресс-конференции из Лондона в начале сентября группа рассказала, что 5 ноября планирует выпуск альбома Voyage с 10 новыми песнями. Было также объявлено о шоу, которое будет проходить в Лондоне на построенной специально для этого мероприятия концертной арене, рассчитанной на 3 тыс. зрителей. Шоу будет носить такое же название, как и записанный после 40-летнего перерыва альбом. Вместе с четырьмя "аббатарами" - голограммами членов квартета - будут выступать десять живых музыкантов.

Свою первую композицию People Need Love ("Людям нужна любовь") шведский квартет представил в 1972 году. Через два года группа, названная по первым буквам имен ее участников, победила в музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Waterloo. Последний альбом коллектива The Visitors ("Посетители") вышел в 1981 году. Всего ABBA выпустила восемь студийных альбомов и несколько десятков синглов, а многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день.

По информации британской вещательной корпорации Би-би-си, в мире продано около 400 млн синглов и пластинок группы. В 2015 году композиция ABBA под названием Dancing Queen была включена в Зал славы престижной американской премии "Грэмми". Фильмы Mamma Мiа! ("Мама миа!") и Маmma Мia! 2, в основу которых положены песни шведской группы, по данным известного кинопортала IMDb (Internet Movie Database), на двоих собрали в мировом прокате более $1 млрд.