Марина Степнова планирует написать продолжение романа "Сад"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Российская писательница Марина Степнова начала работать над продолжением романа "Сад", написанного в прошлом году. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинского со ссылкой на Степнову, приехавшую в Екатеринбург в рамках организованного библиотекой форума "Ориентальный вектор: женская литература стран Азии".

Степнова является лауреатом премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "Русский букер" и "Ясная поляна". Она станет автором текста акции "Тотальный диктант" в 2022 году.

"Главными героями продолжения "Сада" будут по-прежнему Туся, Радович, снова будет Саша Ульянов, будет очень много новых героев. И все те вопросы, которые интересовали и раздражали читателей в романе "Сад" - "А почему эта линия оборвалась?", "А куда делся этот герой?" - на все эти вопросы я постараюсь дать ответы", - передает слова Степновой пресс-служба библиотеки.

События романа "Сад" происходят XIX веке, у князя и княгини Борятинских рождается поздний ребенок - девочка Туся буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Марина Степнова - писатель, сценарист, преподаватель, редактор, автор романов "Хирург", "Женщины Лазаря", "Безбожный переулок", "Сад" и сборника рассказов "Где-то под Гроссето".

Форум "Ориентальный вектор: женская литература стран Азии", организованный Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинского, проходит в Екатеринбурге с 11 по 13 ноября в смешанном формате - онлайн и офлайн, он представляет собой продолжение "Книжного женского" фестиваля, который прошел в 2018 году. В онлайн-режиме в форуме принимают участие писательницы Мария Галина, Александра Маринина, Дарья Бобылева, а очно - Марина Степнова и Анна Голубкова. За три дня пройдет около 50 мероприятий, в которых примут участие 30 основных спикеров и гостей.