В Тверской области открылись чтения, посвященные одному из учителей Пушкина

ТАСС, 13 ноября. Межрегиональные чтения, посвященные Александру Куницыну, который был одним из учителей Александра Пушкина в Царскосельском лицее, открылись в Сонковском районе Тверской области. Они проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочены к ряду дат, в том числе к 210-летию открытия Царскосельского лицея и 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Тринадцатого ноября в Сонковском районе проходят Х межрегиональные Куницынские чтения. <...>Тематика чтений в этом году посвящена преемственности развития российского общества и приурочена к 300-летию окончания Северной войны и началу строительства церкви Живоначальной Троицы в селе Кой, 500-летию святого преподобного Макария Калязинского, 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, 238-летию со дня рождения Александра Петровича Куницына, а также 210-летию открытия Царскосельского лицея", - говорится в сообщении.

Чтения проходят в селе Кой - на родине Александра Куницына, в программу включены посещение музейной экспозиции, театрализованное представление, концерт, пленарное заседание, в котором принимают участие историки, краеведы, литераторы, представители общественных и религиозных организаций.

"Куницынские чтения с 2021 года входят в проект "Арт-деревня Кой" и проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. <...> В рамках чтений участникам предстоит доказать на примере российских деятелей, что основой России является общество, созданное верой и созиданием", - отметили в пресс-службе.

Александр Петрович Куницын (1783-1840) родился в селе Кой Тверской губернии, был профессором нравственных наук, юристом, действительным статским советником. Преподавал в Царскосельском лицее с момента его открытия в 1811 году, был одним из учителей Александра Сергеевича Пушкина, который написал о нем в своих мемуарах и в произведении "Лицейской годовщине 19 октября 1825 г.".