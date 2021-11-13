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В Тверской области открылись чтения, посвященные одному из учителей Пушкина

Они проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

ТАСС, 13 ноября. Межрегиональные чтения, посвященные Александру Куницыну, который был одним из учителей Александра Пушкина в Царскосельском лицее, открылись в Сонковском районе Тверской области. Они проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочены к ряду дат, в том числе к 210-летию открытия Царскосельского лицея и 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Тринадцатого ноября в Сонковском районе проходят Х межрегиональные Куницынские чтения. <...>Тематика чтений в этом году посвящена преемственности развития российского общества и приурочена к 300-летию окончания Северной войны и началу строительства церкви Живоначальной Троицы в селе Кой, 500-летию святого преподобного Макария Калязинского, 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, 238-летию со дня рождения Александра Петровича Куницына, а также 210-летию открытия Царскосельского лицея", - говорится в сообщении.

Чтения проходят в селе Кой - на родине Александра Куницына, в программу включены посещение музейной экспозиции, театрализованное представление, концерт, пленарное заседание, в котором принимают участие историки, краеведы, литераторы, представители общественных и религиозных организаций.

"Куницынские чтения с 2021 года входят в проект "Арт-деревня Кой" и проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. <...> В рамках чтений участникам предстоит доказать на примере российских деятелей, что основой России является общество, созданное верой и созиданием", - отметили в пресс-службе.

Александр Петрович Куницын (1783-1840) родился в селе Кой Тверской губернии, был профессором нравственных наук, юристом, действительным статским советником. Преподавал в Царскосельском лицее с момента его открытия в 1811 году, был одним из учителей Александра Сергеевича Пушкина, который написал о нем в своих мемуарах и в произведении "Лицейской годовщине 19 октября 1825 г.".

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