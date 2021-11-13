Театр Вахтангова в день 100-летнего юбилея посетили порядка 5 тыс. человек

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек посетили в субботу Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова, где был объявлен "День тишины" и открыты двери для всех желающих по случаю 100-летия со дня основания театра. Об этом сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок.

"Мы думаем, что было не менее 5 тыс. посетителей. Два раза мы были вынуждены остановить поток людей в театр, потому что не было свободных мест в гардеробе. Зрители подходили к нашим артистам, мы водили экскурсии по театру, показывали специально подготовленную выставку в фойе", - сказал Крок.

В частности, зрители имели возможность пообщаться с Сергеем Маковецким, Ириной Купченко, Алексеем Гуськовым, Владимиром Вдовиченковым, Александром Олешко, Олегом Артюховым, Григорием Антипенко, Олегом Макаровым, Валерием Ушаковым, Евгением Косачевым и многими другими артистами труппы. "Здесь в течение дня были все: кто-то в течение часа, кто-то - в течение двух-трех часов. Но артисты были все. У нас сегодня был специально выстроенный график", - пояснил собеседник агентства.

Зрители поздравляли труппу с праздником, фотографировались с актерами, брали автографы. Как рассказала ТАСС народная артистка РСФСР Ирина Купченко, приходили люди, которые многое знают о театре. "Ничего не спрашивали, зритель все знает, ему ничего не нужно спрашивать", - отметила она, поблагодарив поклонников за то, что они приходят в театр.

В фойе была размещена юбилейная выставка, которая включала реквизит, декорации и костюмы из знаковых спектаклей театра. Как рассказал Крок, ее монтировали около 17 часов, чтобы показать только один день.

В зрительном зале

А в зрительном зале звучали голоса ушедших вахтанговцев, в числе которых - Василий Лановой, Алла Казанская, Юрий Яковлев, Юрий Яковлев, Михаил Ульянов, Вячеслав Дугин, Лариса Пашкова, Евгений Симонов, Николай Гриценко, Юрий Любимов. Они читали стихи, классическую прозу, отрывки из ролей. После каждого аудиомонолога зрители аплодировали.

Невероятным проявлением таланта художественного руководителя Римаса Туминаса назвал сегодняшний праздник главный режиссер театра Юрий Бутусов. "Сегодня прекрасный день. Такого нигде не было. Это придумано Туминасом с огромным чувством вкуса, юмора, уважения, любви. Это невероятное проявление таланта", - заявил ТАСС Бутусов.

Народный артист РФ Алексей Гуськов также признался ТАСС, что такого праздника еще нигде не было. "Я помню столетний юбилей Художественного театра. Он очень сильно отличается от того, что сейчас к своему юбилею сделал Театр Вахтангова. У нас художественный руководитель - человек, мыслящий образами, говорящий постоянно о вечных ценностях нашей жизни, то, что мы работаем для зрителя, но не обслуживаем его. Сейчас звучали голоса всех артистов, которые вроде бы ушли, но мы считаем, что они с нами, в труппе. Я думаю, такого праздника не было ни у одного театра", - сказал актер.

В заключение зрители и вся труппа театра во главе с худруком Римасом Туминасом собрались в зале, где звучала музыка и на экране высвечивались имена легендарных вахтанговцев. Зал, заполненный до предела, стоя аплодировал сегодняшнему празднику. Это стало заключительным аккордом празднования, которое, по выражению Кирилла Крока, из "Дня тишины" превратилось в знаковый и масштабный юбилей.

О театре

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова основан в 1921 году. Он был образован в 1913 году как студенческая драматическая студия, руководил которой Евгений Вахтангов. Однако официальной датой открытия 3-й студии Московского художественного театра считают 13 ноября 1921 года - день, когда был показан спектакль "Чудо святого Антония". В 1926 году студия переименована в Театр имени Евгения Вахтангова.

С 2007 года художественным руководителем театра является Римас Туминас. Как заявила ранее статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, благодаря тандему директора Кирилла Крока и худрука Римаса Туминаса театр стал одним из самых значительных и финансово успешных в РФ. За 13 лет на шести сценах было поставлено 107 спектаклей - треть от общего количества постановок за 100-летнюю историю. Сегодня в репертуаре 52 спектакля, а посещаемость - одна из самых высоких среди российских театров (96%).