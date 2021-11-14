Оркестр из 12 тыс. музыкантов исполнил произведение Чайковского в Каракасе

ГАВАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Оркестр, состоящий более чем из 12 тыс. музыкантов, исполнил в субботу в центре Каракаса "Славянский марш" Петра Чайковского. Трансляцию концерта вел местный телеканал TeleSUR.

Организаторы мероприятия пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать достижение с точки зрения собравшихся в одном месте оркестрантов. Для этого требуется, чтобы произведение исполнялось на протяжении как минимум пяти минут, а музыканты должны одновременно играть на своих инструментах.