Памятник Армену Джигарханяну открыли на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну открыт в воскресенье, в годовщину его смерти, на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Сын актера Степан поблагодарил всех, кто пришел в этот день на кладбище, и рассказал, что накануне посетил премьеру в театре "Прогресс сцена Армена Джигарханяна", чтобы убедиться, что дело отца живет.

"Вчера был очень важный день, мы и многие ждали этого момента, чтобы убедиться, что мы двигаем дело Армена Борисовича. Я очень горд тем, что мы не понизили и не уронили дело мастера. И его театр жив и будет жить, будет развиваться и расти", - заявил на церемонии открытия памятника художественный руководитель театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" Сергей Газаров.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский заметил в свою очередь, что образ Армена Борисовича можно было представить по-разному, но была выбрана именно его театральная роль, что позволит сохранить в памяти людей разные грани творчества артиста. "Этот человек подобен комете. Комета летит, и за ней огромный-огромный хвост. Саму комету не видно уже, но хвост ее огромен и является самостоятельным явлением. Так и Армен Борисович: к сожалению, его нет с нами, но огромное эхо его творческих работ, его созидательной деятельности, педагогической, наставнической - все это остается с нами", - заявил Кибовский.

Авторы памятника - заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян. Памятник представляет из себя фигуру Джигарханяна, присевшего на гранитном объеме, напоминающем театральные подмостки. Прообразом стала роль Джигарханяна в спектакле "Беседы с Сократом" Театра им. Вл. Маяковского.

"Армен Борисович показан уже в преклонных годах, именно так он большинству, полагаю, запомнится. Это одна из его очень знаковых ролей в спектакле "Беседы с Сократом" в постановке Театра Владимира Маяковского. Прообраз взят тот, по крайней мере, тот силуэт и та пластика, - они заложены в композицию. Все остальное, с точки зрения детализации и выражения, - это его личное", - сказал скульптор Микаэль Согоян.

Как рассказал ТАСС скульптор, он знал Джигарханяна с детства. "Мы были очень дружны. Феноменальная совершенно фигура. Это какая-то монолитная глыба, которая оставляла за собой, безусловно, яркий след", - отметил он.

Памятник установлен на участке, где уже стоит памятник дочери актера Елены работы отца Микаэля Согояна - лауреата Ленинской премии Фридриха Согояна. Этот памятник был отреставрирован и смещен так, чтобы комплекс смотрелся целостным.

Об артисте

Актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его фильмография насчитывает более 250 ролей. Он знаменит по фильмам "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Когда наступает сентябрь", "Место встречи изменить нельзя", "Паспорт", "Ширли-мырли" и многим другим. На счету артиста множество ролей и в театре. Он служил в Московском театре им. Ленинского комсомола, в Московском академическом театре им. Маяковского.

12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где актер преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. В сентябре 2021 года театр сменил название на "Прогресс сцена Армена Джигарханяна".

Среди наград артиста - ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Почета Армении, премии "Золотая маска", "Золотой орел" и многие другие. Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет и был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.