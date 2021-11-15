По пять короткометражных фильмов будут выходить на KION каждый понедельник

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пять короткометражных фильмов с Игорем Верником, Викторией Толстогановой, Еленой Яковлевой и другими российскими артистами откроют линейку показов "Большое маленькое кино" на KION, она будет пополняться новыми картинами каждый понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"В современное время темп жизни настолько ускорился, что для жителей мегаполисов формат полнометражного кино стал форматом выходного дня. При этом у аудитории остается потребность следить за актуальными новинками. Чтобы удовлетворить этот запрос, мы запускаем "Большое маленькое кино" - линейку короткого метра, которая будет обновляться еженедельно и предлагать подписчикам KION свежий контент на самые актуальные темы", - рассказал гендиректор МТС Медиа/KION Игорь Мишин, которого процитировали в пресс-службе.

В первую пятерку фильмов вошли работы, показанные на Фестивале уличного кино в 2021 году, который в этом году представлял онлайн-кинотеатр. Зрителям представят картину "Легкий способ бросить курить" режиссеров Алексея Кузьмина-Тарасова и Анны Колчиной с Игорем и Григорием Верниками в главных ролях, "Прыжок" Карины Чувиковой с Викторией Толстогановой, "Варя" Ники Горбушиной с Варварой Шмыковой, "Чернильное море" Ивана Соснина с Владимиром Вдовиченковым и "Шашель" Анастасии Журы с Еленой Яковлевой.

В дальнейшем линейка также пополнится короткометражками Педро Альмодовара, Владимира Котта, Алексея Нужного и других режиссеров.