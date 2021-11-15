Первый в мире киноэкипаж научил космонавтов на МКС готовить "съемочную площадку"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Киноэкипаж, побывавший на Международной космической станции (МКС), научил космонавтов готовить место для съемок. Об этом сообщил в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, который сейчас находится на МКС.

"Мы поняли, что светотеневая обстановка - это очень сложное дело, поэтому перед съемками необходимо добиться, чтобы то, что мы хотим увидеть на экране, было в хорошем освещении", - сказал Шкаплеров в ответ на вопрос, чему космонавты научились у съемочной группы. Как отметил член экипажа МКС, также очень важно, чтобы при съемках в кадр не попадали вещи, которые портят картинку.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.