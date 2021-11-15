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Первый в мире киноэкипаж научил космонавтов на МКС готовить "съемочную площадку"

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров отметил, что "это очень сложное дело, поэтому перед съемками необходимо добиться, чтобы то, что мы хотим увидеть на экране, было в хорошем освещении"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Киноэкипаж, побывавший на Международной космической станции (МКС), научил космонавтов готовить место для съемок. Об этом сообщил в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, который сейчас находится на МКС.

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"Мы поняли, что светотеневая обстановка - это очень сложное дело, поэтому перед съемками необходимо добиться, чтобы то, что мы хотим увидеть на экране, было в хорошем освещении", - сказал Шкаплеров в ответ на вопрос, чему космонавты научились у съемочной группы. Как отметил член экипажа МКС, также очень важно, чтобы при съемках в кадр не попадали вещи, которые портят картинку.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

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