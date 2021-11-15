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Почти треть космической части кинофильма "Вызов" сняли в модуле "Наука"

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров отметил, что "где-то треть была снята в главном служебном модуле "Звезда""

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Примерно 30% съемок художественного фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС) прошло в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". Об этом сообщил в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, который сейчас находится на МКС.

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"Думаю, процентов 30 было снято в многоцелевом лабораторном модуле "Наука", где-то треть была снята в нашем главном служебном модуле "Звезда", около 30% осталось на все остальные модули", - сказал Шкаплеров.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

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Россия
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