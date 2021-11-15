"Эрмитаж-Урал" представит картину XVII века Питера Брейгеля Младшего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Картина "Проповедь Иоанна Крестителя" Питера Брейгеля Младшего из собрания Государственного Эрмитажа, прошедшая сложную реставрацию, будет представлена 18 ноября в Культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге в рамках Дней Эрмитажа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

"18 ноября 2021 года в Культурно-просветительском центре "Эрмитаж - Урал" в рамках Дней Эрмитажа открывается выставка одного шедевра "Питер Брейгель Младший. Проповедь Иоанна Крестителя. Из собрания Государственного Эрмитажа". Долгие годы произведение <…> было скрыто от глаз посетителей. Оно находилось в фондах Государственного Эрмитажа по причине плохой сохранности, но после сложной и кропотливой реставрации, длившейся два года и завершившейся в 2018 году, шедевр Брейгеля снова смог предстать перед зрителями. Картина была написана Питером Брейгелем Младшим в 1604 году и фактически повторяет одноименную композицию его отца, Питера Брейгеля Старшего, созданную им в 1566 году (находится в Музее изобразительных искусств в Будапеште)", - говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 6 февраля. В пресс-службе добавили, что сюжет картины - тайная проповедь святого Иоанна Крестителя в лесу, на полотне почти две сотни персонажей. "В ходе реставрации открылись детали картины, которые раньше были почти неразличимы. Произведение приобрело свой первоначальный облик - теперь можно в полной мере оценить яркость и колорит красок, которыми писали мастера эпохи Возрождения", - отметили в музее.

С 16 по 21 ноября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в шестой раз пройдут Дни Эрмитажа, в этом году мероприятия впервые пройдут на площадке "Эрмитаж - Урал". В эти дни пройдут лекции сотрудников Государственного Эрмитажа, посвященные творчеству семьи Брейгелей, французскому искусству XIX века, а также жизни Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны, а с 15 по 17 ноября будут организованы мастер-классы по реставрации мебели и художественных рам. "Лекции и практические занятия впервые пройдут в лабораториях реставрационно-хранительского корпуса Екатеринбургского музея изобразительных искусств, который открылся вместе с центром "Эрмитаж-Урал" в июле этого года", - сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа - в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.