Создатели мультфильма "Ганзель, Гретель и Агентство магии" работают над второй частью

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Создатели мультфильма "Ганзель, Гретель и Агентство магии", который в этом году вышел на первое место по просмотрам в мире на сервисе Netflix, работают над продолжением фильма. Об этом в понедельник сообщил представитель команды проекта Владимир Николаев на очной защите проектов анимационных фильмов и фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.

"Студия Wizart представляет продолжение фильма "Ганзель, Гретель и Агентство магии". Вторая часть называется "Ганзель и Гретель - 2, Агентство магии. Спящая красавица". Очевидно, первый фильм был успешным, собрал огромную аудиторию по всему миру, получил большое количество отзывов", - рассказал Николаев.

Он напомнил, что в первой части авторы включали персонажей из русской культуры - Колобка, Бабу-Ягу, избушку на курьих ножках, и отметил, что во второй части у авторов будет еще больше возможностей для этого.

Первая часть мультфильма о приключениях Ганзель и Гретель под названием "Ганзель, Гретель и Агентство магии" режиссера Алексея Цицилина по мотивам сказки братьев Гримм вышла в прокат в 2021 году. Международная аудитория могла ознакомиться с картиной на стриминговом сервисе Netflix, где проект вышел на первое место по просмотрам в мире.