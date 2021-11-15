Картины Малявина, Рериха, Лебедева выставят на аукционе русского искусства в Лондоне

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Картины Филиппа Малявина, Николая Рериха, Сергея Чехонина, Ивана Айвазовского, Константина Коровина и других мастеров живописи уйдут с молотка в Лондоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в аукционном доме Christie's, который организует намеченные на 29 ноября торги предметами русского искусства.

Всего вниманию коллекционеров будут представлены 186 лотов, охватывающих несколько столетий истории русского искусства, а также частная коллекция произведений фирмы Фаберже из 86 лотов, собранная британским бизнесменом Гарри Вульфом.

Творчество Филиппа Малявина (1869-1940) будет представлено на аукционе четырьмя работами. Как отметили в аукционном доме, в них он виртуозно запечатлел радостный дух русской крестьянской жизни. Покинув РСФСР в 1921 году и больше не вернувшись на родину, Малявин черпал вдохновение в русской крестьянской тематике на протяжении всей своей художественной карьеры за границей. Сразу две представленные работы посвящены смеющимся и танцующим русским крестьянкам, которые заняли видное место в его творчестве. Картина "Смех" оценена в £120-150 тыс. ($160-200 тыс.), а "Сдержанный смех" - £40-60 тыс. ($54-80 тыс.).

Внимания заслуживает подборка из пяти картин азиатской экспедиции Николая Рериха (1874-1947), осуществленной в 1925-1929 годах, которые уйдут с молотка по отдельности. Так, эстимейт пейзажа "Равнина Депсанг" составляет £60-80 тыс. ($80-107 тыс.), а изображение тибетского ламы - в £50-70 тыс. ($67-94 тыс.).

Портрет кисти Лебедева

Одним из открытий сезона в Christie's называют работу "Молодая женщина с букетом" кисти Владимира Лебедева (1891-1967) с оценкой £250-300 тыс. ($335-403 тыс.). Художник получил признание критиков своими знаковыми иллюстрациями к детским книгам, а также смелыми агитпропами, созданными для Российского телеграфного агентства (РОСТА), предшественника информационного агентства ТАСС. По его заказу он рисовал сатирические плакаты "Петроградские окна РОСТА".

Всего Лебедев разработал более 600 плакатов, которые широко расклеивались на улицах Петрограда, устанавливались на агитпоезда, катера и вокзалы, развешивались на стенах рабочих клубов. Женщина, изображенная на портрете с цветами, никогда не задумывалась как портрет конкретного человека, а, скорее, как собирательный образ.

Заслуживает внимание и полотно Ивана Айвазовского (1817-1900) под названием "Генуэзские башни на Черном море", которое участвовало в 120-й выставке картин художника в Императорском обществе поощрения художеств в Санкт-Петербурге в 1895-1896 годах. Его оценка составляет £700-900 тыс. ($940 тыс. - $1,2 млн). Полотно Константина Коровина (1861-1939) "В саду" оценено в £500-700 тыс. ($670-940 тыс.).

Декоративно-прикладное искусство

В секции декоративно-прикладного искусства будет выставлен целый ряд выдающихся произведений фирмы Фаберже, включая резную фигурку мыши сони из агата, украшенную серебром, золотом и сапфирами с оценкой £80-120 тыс. Помимо этого, на аукцион выставляется подборка редких серебряных ковшей и ранних эмалей середины XVII-XVIII веков из коллекции музыканта Мстислава Ростроповича и его супруги певицы Галины Вишневской.

Отдельно аукционный дом реализует 29 ноября коллекцию Вульфом с общей оценочной стоимостью £2,2-3,2 млн ($3-4,3 млн). Коллекционерам будет предложены совершенно разные предметы - от камнерезных фигурок животных и рамок для фотографий до керамических изделий, серебра и ювелирных украшений.