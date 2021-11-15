Фильмы об экологии и месте человека в природе покажут на международном фестивале в Перми

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Показы документальных фильмов об экологии и правильном месте человека в природном балансе планеты пройдут на первом Международном кинофестивале "Форма жизни" в Перми на следующей неделе. Программой фестиваля, который начнется 24 ноября, поделились в понедельник в пресс-службе Киностудии имени М. Горького, выступающей организатором мероприятия.

"Нам было крайне важно собрать весь спектр социальных, портретных, очерковых историй мировой документалистики, посвященный глобальным вопросам сохранения и взаимодействия человека и окружающей его Вселенной. Отрадно, что нам удалось представить пермскому зрителю такое большое количество премьерных фильмов, не только в конкурсах, это позволит увидеть интересные и неравнодушные истории со всего мира, которые никогда не демонстрировались в России", - процитировали в пресс-службе программного директора фестиваля Марию Безенкову.

На открытии 24 ноября состоится российская премьера фильма "Атлантида" режиссера Юрия Анкарани - о молодом парне с острова на краю Венецианской лагуны. Он пытается создать самую быструю лодку в лагуне, однако его действия приводят лишь к большему разрушению окружающей среды. До этого картина демонстрировалась только на Венецианской биеннале в 2021 году - на одном из самых престижных форумов мирового искусства", - рассказали в пресс-службе киностудии.

На закрытии фестиваля будет показана якутская документальная картина "Тайна вилюйского водохранилища" режиссеров Анастасии Борисовой, Анжелики Мотосовой, Веры Афанасьевой, Анастасии Алексеевой о поселке, который был затоплен в результате строительства Вилюйской ГЭС и о том, как сложилась дальнейшая судьба людей, оставшихся без малой родины.

О номинациях фестиваля

В рамках фестиваля фильмы будут поделены на несколько номинаций. В Международном конкурсе будут представлены восемь документальных фильмов, которые поднимают экологические темы и проблемы, связанные с сохранением природного баланса и правильным местом человека в этом балансе. Это картины из Франции, Израиля, Нидерландов, Германии, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии и России.

Наши соотечественники представят такие картины, как "Надежды выстрел" и "Набережная". Первый фильм повествует об охотниках, которых в современном мире презирают, но которые, как оказывается, единственные способны сохранить хрупкий баланс в дикой природе. Фильм "Набережная" наблюдает за одним и тем же местом на набережной Перми с одинаковых точек съемки на протяжении года. И обнаруживаются важные изменения, связанные не только с природными явлениями, но и с приходящими на набережную людьми.

В национальном конкурсе будут представлены 11 картин, которые были выпущены в 2020-2021 годах. В них будут рассказаны истории как людей, так и животных, например, "Краткое пособие по воспитанию тюленей" - о странноватом тюлене Крошике, которого нашли прямо на берегу Невы в Санкт-Петербурге, хотя считалось, что вид балтийских нерп вымер.

Кроме конкурсных, зрителей фестиваля ждут четыре внеконкурсных программы. Например, в программу "Наука/ Жизнь" входят мультфильм "Криптополис" американского режиссера Дэна Шоу, призера фестивалей "Сандэнс" и Берлинского международного кинофестиваля, документальная картина "Робот, я люблю тебя?" Юлии Киселевой об антропоморфных роботах, а также документальный фильм-исследование проблем переработки отходов "Мусор" от компании "РТ-Инвест" и кинокомпании "Мастерская".

О фестивале

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде, который позволит представить актуальные тенденции развития кинематографа гражданского общества. Фестиваль призван создать новые площадки, а также разнообразить нынешние форматы: встречи с авторами фильмов, мастер-классы, круглые столы с профессионалами киноотрасли, лекции с участием ученых и специалистов со всего мира не только в кинотеатрах, но и в других пространствах города.