Экспозицию о быте XVI-XVII веков открыли в обновленной башне Смоленской крепости

ТАСС ,15 ноября. Интерьерную экспозицию о жизни смоленского общества и стрелецкого быта конца XVI-XVII веков впервые открыли в башне Маховой Смоленской крепостной стены, которая в течение двух лет была закрыта для регулярного посещения. В ней представлены подлинные экспонаты, украшения и реконструкции костюмов, сообщил ТАСС в понедельник директор государственного музея "Смоленская крепость" Сергей Пиляк.

"Это интерьерная экспозиция, основанная на подлинных предметах. На ней представлены предметы из частных коллекций и из собрания музея - это артефакты эпохи строительства крепости, то есть XVI-XVII веков, женские украшения, коробочки для косметики, у нас также представлен подлинный сундук XVII века, очень большая редкость", - сказал Пиляк.

Он отметил, что экспозиция открылась в обновленной башне Маховой, которая в течение двух лет была закрыта. Одним из объектов выставки стала карта Смоленска XVII века, созданная на основании исторических источников сотрудниками музея с указанием наиболее значимых улиц, усадеб и храмов. "На карте, кроме изображений городских объектов, представлены подлинные предметы, выступающие атрибутами узлов городской ткани: около Государева двора размещена наградная копейка, которой выделяли стрельцов, совершивших подвиг", - добавил собеседник агентства. Также на выставке представлены реконструкции костюма стрельца, обывательского костюма, и горожанки Смоленска XVII века.

Всего в новую экспозицию вошло около 200 произведений декоративно-прикладного искусства из собрания музея и частных коллекций. По словам Пиляка, на данный момент экскурсии проводятся по сеансам в связи с действующими требованиями по профилактике коронавируса.

О памятнике

Смоленская крепостная стена - памятник архитектуры, истории и культуры - построена в конце XVI - начале XVII вв. На протяжении столетий стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже России. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км. С 2018 года объект передали в ведении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Тогда же на проведение реставрационных работ из федерального бюджета выделили 1,3 млрд рублей. В январе 2021 года сообщалось, что на реставрацию пяти башен и двух участков крепостной стены направят порядка 300 млн рублей, после чего восстановленные объекты передадут музею национального значения "Смоленская крепость".