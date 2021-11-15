В Нижнем Новгороде освятили памятник Александру Невскому

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Церемония освящения памятника Александру Невскому состоялась в понедельник на территории Стрелки в Нижнем Новгороде. Монумент рядом с собором, который также носит имя князя, появился здесь летом в рамках празднования 800-летнего юбилея города, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в освящении памятника святому благоверному князю Александру Невскому на Стрелке. Перед началом освящения к памятнику из собора крестным ходом был принесен ковчег с частицей мощей святого Александра Невского. Чин освящения провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий", - говорится в сообщении.

Никитин отметил, что установка памятника стала важной частью развития территории Стрелки - места, где Ока впадает в Волгу. "Многое было сделано в год 800-летия Нижнего Новгорода, и одним из самых ярких и знаменательных событий стало появление на Стрелке этой скульптурной композиции. Полностью обновилась и территория вокруг, было проведено масштабное благоустройство. Развитие Стрелки обязательно будет продолжено, в старинных пакгаузах скоро появится концертный зал", - приводит пресс-служба слова губернатора. Глава региона добавил, что это во многом народный проект: место установки и финальный эскиз выбирали голосованием.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил, что событие имеет не только большое духовное значение, оно символично в том числе потому, что у Нижнего Новгорода славное военное прошлое. "В год 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, в год 800-летия Нижнего Новгорода мы открываем и освящаем памятник великому сыну земли Русской. <…> Освящение памятника - это один из плодов совместных трудов и, конечно, дань памяти святому", - цитирует митрополита пресс-служба.

Памятник Александру Невскому на Стрелке представляет собой монумент, общая высота которого вместе с постаментом составляет более 10 метров, высота самой скульптуры - Невского на коне - около шести метров.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий.