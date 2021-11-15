Аварийный дом-памятник в Петербурге реконструируют для нужд Академии танца Эйфмана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Памятник архитектуры эпохи модерна - Дом Басевича в Санкт-Петербурге - реконструируют для нужд Академии танца и Академического театра Бориса Эйфмана, соответствующий проект был одобрен Главгосэкспертизой России. В последние годы здание 1912 года постройки неоднократно горело и сейчас находится в аварийном состоянии.

"Центр государственной экспертизы Санкт-Петербурга рассмотрел проект реконструкции здания на улице Большая Пушкарская в центре Санкт-Петербурга для нужд Академии танца и Академического театра Бориса Эйфмана. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение", - сообщили в понедельник в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Согласно одобренному проекту, планируется провести масштабную реконструкцию здания, в рамках которой будут разобраны и возведены заново его аварийные шестой и седьмой этажи. Также укрепят лицевой корпус дома на Большой Пушкарской от фасада до средней стены. В то же время заднюю часть памятника архитектуры и его пять дворовых флигелей планируют снести с последующим их воссозданием.

Градозащитники петербургского отделения ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) выступают против проекта реконструкции, предполагающего частичный снос оригинальных частей памятника. В январе этого года Петроградский районный суд отказал в иске градозащитнику Дмитрию Куклину, который требовал признать незаконным нормативные акты, выданные властями города для реконструкции исторического дома Басевича.

Суд указывал, что в августе 2020 года рабочая группа при Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрила концепцию реконструкции дома Басевича для общежития Театра Эйфмана и Академии танца, а 30 сентября комитет выдал заключение о соответствии эскизного проекта режиму использования земель в границах объединенных зон охраны. Данное заключение дало театру право обратиться в Госстройнадзор за получением разрешения на проведение строительных работ.

Седьмой дом на Большой Пушкарской улице был возведен в 1912 году по заказу петербургского инженера Ивана Басевича, который лично участвовал в проектировании здания. В проекте использовались новейшие и наиболее экономичные методы строительства того времени: бетон из бетономешалок, стены с воздушными пустотами, скрытая электропроводка. В конце 1980-х годов планировался капитальный ремонт здания, но реализован он не был, более десяти лет назад жилой дом был расселен и отключен от коммуникаций, после чего здание разрушалось и неоднократно горело. В 2019 году Дом Басевича был передан в оперативное управление театру Эйфмана под общежитие для творческого коллектива.