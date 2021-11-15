Московский парк "Зарядье" присоединился к программе "Пушкинская карта"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Парк "Зарядье" в Москве присоединился 15 ноября к проекту "Пушкинская карта". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе парка.

"Парк "Зарядье" присоединился к программе "Пушкинская карта". Выставки современного искусства, мультимедийный проект Старого Английского двора, живая экспозиция флорариума, эксперименты в научных лабораториях и многое другое теперь доступно школьникам и студентам от 14 до 22 лет, у которых есть "Пушкинская карта", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что доступные по "Пушкинской карте" мероприятия "Зарядья" собраны на отдельной странице парка. В частности по "Пушкинской карте" на данный момент можно посетить выставку номинантов 2-й московской арт-премии. На ней представлены работы более 50 авторов. Выставка доступна до 30 ноября.

"Также можно посетить выставки проекта "Подклет" и палаты Старого Английского двора. Первая экспозиция посвящена личности Ивана IV Грозного и эксперименту с цифровой реконструкцией внешности первого русского царя. В верхних палатах Старого Английского двора можно узнать, как был устроен быт английских купцов и предпринимателей, что они ввозили и вывозили из России, как была организована торговля в XVI-XVII веках", - добавил собеседник агентства.

О карте

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.