Международная премия "Культура онлайн" объявила лауреатов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Проекты из России, США и Дании стали победителями международной премии "Культура онлайн". Церемония оглашения лауреатов транслировалась в понедельник на ресурсах организатора - Российского фонда культуры.

"В этом году география премии расширилась, и событие приобрело международный статус. Всего в премии приняли участие 452 проекта из более чем 20 стран, что значительно выше дебютного 2020 года", - отметили ведущие церемонии.

Первое место в номинации "Лучший онлайн-проект" занял "Марафон юношеских оркестров мира", проведенный "Русским концертным агентством". Он объединил 19 юношеских оркестров и 28 стран, Россию в нем представлял Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. Второе место присуждено онлайн-фестивалю International Online Theatre Festival, организованному в США. На третьем месте - проект Hermitage Online Государственного Эрмитажа.

Самой популярной номинацией стал "Лучший просветительский проект": на соискание было подано 140 заявок. Победу одержал проект "Моя Третьяковка", призывающий изучать собрание Государственной Третьяковской галереи и стимулирующий пополнение фонда для приобретения новых произведений. "Лучшей коллаборацией" эксперты назвали фильм "Слепок" фестиваля Context. Diana Vishneva совместно с Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина и Aksenov Family Foundation. Датский проект Online 20th ASSITEJ World Congress on Theatre for Children, который представил в онлайн-формате Всемирный конгресс детских театров ASSITEJ, стал лучшим в категории "Диджитал-трансформация: из офлайна в онлайн".

В номинации "Лучшее IT-решение для культурной сферы" отмечено приложение [AR]T Museum от американской компании Cuseum, с помощью которого можно "увидеть" произведения искусства прямо у себя дома. Блог об искусстве, культуре и развитии Анастасии Коноваловой и проект "Хот культур" разделили победу как "Лучшая SMM-кампания". В категории "Культурная геймификация" выиграл "Мобильный художественный театр" студии "История будущего".

Специальный приз жюри, присуждаемый региональным проектам, получил "Собор: Скрытые знаки и потайные двери. VR-тур" Кафедрального собора Калининграда.

О премии

Премия "Культура онлайн" была учреждена в 2020 году в связи с ускоренным развитием цифровых технологий и их активным внедрением в учреждениях культуры на фоне ограничений в пандемию коронавируса.