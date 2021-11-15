Организаторы рассказали о премии за доброту "На благо мира"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Уровень конкурсных работ за 10 лет существования общероссийской интернет-премии за доброту в искусстве "На благо мира" значительно вырос, и в принципе в стране стало больше создаваться качественных произведений на темы нравственности. Об этом сообщили в понедельник на пресс-конференции в ТАСС инициаторы премии.

"Стало больше именно профессиональных произведений на тему добра, нравственности. Когда 10 лет назад создавался проект, был дефицит - действительно профессиональные авторы не очень часто хотели идти в эти темы, потому что они не коммерческие, они в этом плане не очень перспективные, но сейчас именно профессиональных работ стало намного больше, и уже нашим модераторам очень сложно выбирать", - рассказала продюсер премии, актриса и режиссер Ольга Дунаева.

По ее словам, в премии 14 номинаций, причем в этот раз впервые появилось разделение по возрастному признаку: 10 номинаций вручаются конкурсантам от 18 лет, а оставшиеся четыре выделили для несовершеннолетних участников (анимация, короткометражный художественный фильм, документальное кино или телепередача, театр).

Основатель и автор идеи премии, писатель Александр Усанин сообщил, что в этом году было решено уйти от награждения лауреатов исключительно по итогам зрительского голосования, которое все чаще превращается в "конкурсы групп поддержки" и поклонников того или иного участника. Результаты зрительского голосования, по словам Усанина, также будут учитываться, но выносить главный вердикт будет уже независимое экспертное жюри.

По данным организаторов, призовой фонд формируют сами зрители, меценаты, с каждым конкурсом он растет, составляет более 3,3 млн рублей. Но самый главный приз - это бронзовая статуетка, девушка с сердцем в руках, покрытая золотом высшей пробы, "своего рода как эталон нравственности".

"Мне кажется, учитывая все реалии сегодняшнего дня, мир потерял, наверное, вот это качество искренности, доброты, чистоты наших сердец. И очень хочется наполнить опять этот мир добротой и радостью", - сказала руководитель премии "На благо мира" актриса Инна Гомес. С ней согласился основатель центра "Призвание", писатель Андрей Максимов, признавший, что сегодня "подростки невероятно тянутся к добрым спектаклям и фильмам, а их нет".

О премии

В пресс-конференции в онлайн-формате также приняли участие обладатель премии, писатель Олег Рой и актриса театра и кино Дина Корзун. Открытая общероссийская премия "На благо мира" была учреждена в 2011 году в рамках ежегодного одноименного конкурса и вручается за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. Церемония награждения лауреатов VI народной интернет-премии "На благо мира" состоится 10 декабря.