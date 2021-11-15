В Москве прошла V церемония вручения Международной литературной премии "Буламаргъ"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения пятой ежегодной Международной литературной премии "Буламаргъ" ("Соловей") состоялась в понедельник в Культурном центре МИД в Москве, где наградили авторов произведений как на осетинском, так и на русском языках. Мероприятие открыли президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава Северной Осетии Сергей Меняйло, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы все собрались в связи со знаковым событием культурной жизни Осетии Южной, Северной, знаковым событием в культурной жизни Российской Федерации. Нас всех собрала именно любовь к своему родному языку - осетинскому языку, и нас всех собрала здесь любовь к русскому языку. Конечно, я приветствую решение организаторов, что будет премия и для писателей на русском языке. Уже говорилось о том, что осетинский и русский язык являются государственными языками Республики Южная Осетия. Конечно, писатели, поэты, которые творят на русском языке, обязаны, без сомнения, участвовать в этой прекрасной литературной премии "Буламаргъ", - сказал Бибилов, отметив, что ежегодное вручение премии "способствует более внимательному отношению к своему родному языку".

Победителем среди авторов, пишущих на осетинском языке, стал главный редактор журнала "Мах дуг" ("Наше время") Оксана Хетагурова, второе место занял обозреватель и публицист Валерий Гасанов, третье место присуждено авторам и исполнителям своих песен Любови Джиоевой и Марии Кодалаевой.

Лауреатом, победившим в номинации для авторов, пишущих на русском языке, стал заведующий экскурсионным отделом исторического парка "Россия - моя история" в Омской области, автор четырех книг, стихов и прозы, соавтор научно-популярной книги "Сила Сибири. История русского края", лауреат литературной премии имени Лермонтова, имени Достоевского "В поисках правды и справедливости" и "Русские рифмы" Александр Тихонов.

Также дипломы международной премии получили член Союза писателей России, межрегионального союза писателей Донецкой народной республики и Славянской литературно-художественной академии Елизавета Хапланова за продвижение русского поэтического слова и образа России, член Союза писателей России, участница конференций по творчеству российских поэтов Людмила Семенова - за налаживание культурных связей между Россией и Осетией. Особо за поддержку и правдивое освещение событий в Южной Осетии в период войны 2008 года почетными грамотами посольства республики были награждены военный публицист, обозреватель, военный эксперт "Первого канала" Владислав Шурыгин и член Союза писателей России, военный журналист, полковник запаса Геннадий Алехин.

"Индивидуальность любого народа заключается в его многовековой истории, культуре, обычаях и традициях. Язык, в этом фокусе, играет основную и основополагающую роль, поэтому пока мы с вами будем приумножать эти традиции, соблюдать эти обычаи, говорить и развивать свой язык, значит, мы будем сильны. В этом, наверное, наша индивидуальность. Сегодня юбилейная премия и границы расширяются - учреждена специальная премия за произведения на русском языке. Два языка взаимосвязаны не только потому, что два языка государственных и в Южной Осетии, и в Северной Осетии, и в других регионах, а потому, что объединяющим вот этой многонациональной индивидуальностью является русский язык", - сказал Меняйло.

О премии

Премия присуждается ежегодно. Первое вручение премии состоялось 12 июля 2016 года в Цхинвале на сцене государственного киноконцертного зала "Чермен", а в 2017 и 2018 годах премии вручались в Москве в культурном центре Министерства иностранных дел России. В 2020 году Совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на русском языке, получившую широкую поддержку в России. Произведения авторов, пишущих на русском языке, рассмотрены при поддержке руководства Союза писателей России.