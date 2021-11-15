В Москве состоялась премьера сериала "Вне себя" с Евгением Стычкиным в главной роли

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Закрытая премьера сериала "Вне себя" с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым о гениальном финансисте, который постоянно окружен фантомами из-за психического расстройства, прошла в понедельник в кинотеатре "Художественный" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Для меня это не первый опыт ни в режиссуре, ни в шоураннерстве, но первый опыт, когда я не являюсь продюсером. Мне всегда казалось, что нельзя не контролировать то, что ты делаешь, нельзя, чтобы были люди, которые говорят, что надо делать, мне казалось, что надо быть одним из них. Это первый проект, в котором я полностью доверился Жене и Валере (Евгений Никишов и Валерий Федорович, продюсеры проекта). Я был абсолютно счастлив иметь таких продюсеров: они читали сценарий, комментировали, делали кастинг. Наш кастинг - это их заслуга в огромной степени. Это не такой сериал, где в каждой серии происходит что-то законченное, у него сквозной сюжет", - сказал шоураннер и режиссер Александр Дулерайн на премьере. Режиссером проекта также выступил молодой постановщик Клим Козинский.

Дулерайн известен как продюсер большого числа проектов, среди них популярные сериалы "Звоните ДиКаприо!", "Домашний арест", "Ольга", "Интерны" и другие.

Комедийный триллер "Вне себя" расскажет о гениальном финансисте, страдающем провалами в памяти. Его окружают "фантомы", среди которых убитая жена и ее застрелившийся любовник - следователь. Герой хочет вылечиться и вернуть опеку над маленьким сыном, поэтому начинает собственное расследование смерти супруги, параллельно пытаясь восстановить свое прошлое. Главную роль в сериале исполнил Евгений Стычкин, который, по словам Дулейрана, присутствует почти в каждом кадре. "Я имею шанс чудовищно надоесть зрителю. Большое спасибо за этот прекрасный опыт и за то, что вы решили, что меня можно так долго рассматривать", - отреагировал актер.

Продюсерами сериала стали Евгений Никишов, Валерий Федорович и Александр Кессель. Проект выйдет на сервисе Premier 18 ноября.

Ранее триллер "Вне себя" стал первым отечественным сериалом, который включили в короткий список фестиваля главных европейских проектов нового телесезона Festival de la Fiction TV во Франции.