В Большом театре покажут балет "Лебединое озеро" в постановке Анжелена Прельжокажа

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Проходящий в Москве XXI Международный фестиваль современного танца DanceInversion завершится балетом "Лебединое озеро" в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа, показы которого состоятся 16 и 17 ноября на Новой сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"XXI Международный фестиваль DanceInversion, открывшийся в Москве 21 сентября, проходит на пяти сценических площадках столицы, в числе которых Большой театр, "Геликон-опера", Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр имени Вахтангова и Театр наций", - сказала собеседница агентства.

Она обратила внимание, что в этом году гостями смотра стали шесть компаний из разных стран: Германии, Франции, Италии, Великобритании и России. "Завершится фестиваль балетом "Лебединое озеро" в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа, показы которого пройдут на Новой сцене Большого театра 16 и 17 октября. И это будет заключительный спектакль DanceInversion", - подчеркнула представитель пресс-службы ГАБТ.

О заключительном спектакле

Она проинформировала, что мировая премьера балета "Лебединое озеро" в постановке Анжелена Прельжокажа состоялась 7 октября 2020 года в Драматическом театре г. Клермон-Феррана. "Это совместная постановка труппы Балет Прельжокажа с Национальным театром танца Шайо, Лионской биеннале танца 2021/театром Maison de la Danse, Драматическим театром г. Клермон-Феррана, Театром г. Санкт-Пельтен (Австрия), Большим театром Прованса, Театрами Компьеня", - уточнила собеседница агентства.

"Хореограф-постановщик - Анжелен Прельжокаж, видео-дизайн осуществил Борис Лаббе, художником по костюмам стал наш российский модельер Игорь Чапурин", - перечислила она.

Как говорит сам Прельжокаж, "Лебединое озеро" для него "это Эверест, одно из величайших произведений в истории". "Замахнуться на подобный шедевр - это вызов сам по себе, но еще большим вызовом стало взяться за дело в разгар пандемии. Карантин добавил множество неожиданных препятствий, делая нашу работу еще более нервной и сложной", - привели слова хореографа в пресс-службе ГАБТ.

По сюжету, главная героиня балета Одетта - молодая женщина, которую волнуют проблемы окружающей среды. Однажды вечером, прогуливаясь вдоль берега Лебединого озера, она встречает Ротбарта, нечистого на руку бизнесмена и злого волшебника. Он планирует разработку нефтегазового месторождения, которое недавно обнаружил неподалеку от озера. Опасаясь, что девушка нарушит его планы, он превращает ее в лебедя. "Прельжокаж создает новое прочтение мифа о Лебедином озере", - прокомментировала собеседница агентства.

Что касается музыки, то, по ее словам, "шедевр Петра Ильича Чайковского сочетается с современными аранжировками группы 79D".

"В моей версии "Озера" 90% музыки принадлежит Чайковскому. Причем 90% из этих 90 взяты из "Лебединого озера", а остальные 10 - из других его произведений. Оригинальная партитура звучит три часа, так что я не мог оставить ее полностью. Я изучил его симфонии, композиции для оркестра. Музыкальной основой балета остается "Лебединое озеро" с добавлением фрагментов скрипичных концертов, увертюр и симфоний", - процитировали хореографа в пресс-службе ГАБТ. Там же добавили, что продолжительность спектакля составляет один час 52 минуты.