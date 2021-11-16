МХТ объявил премьеру спектакля "Вальпургиева ночь" по Венедикту Ерофееву на 27 и 28 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова представит премьеру спектакля "Вальпургиева ночь" по пьесе Венедикта Ерофеева, которая состоится на Основной сцене 27-28 ноября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" - единственная завершенная пьеса Венедикта Ерофеева, написанная им в 1985 году. В ее основе - впечатления писателя от его пребывания в психиатрической больнице имени Кащенко. Именно в психиатрическую лечебницу попадает главный герой пьесы Гуревич, как и сам Венедикт Ерофеев, абсолютно независимый от общества человек. В психушке Гуревич встречается со своим антагонистом Прохоровым, старостой одной из палат, а также с целой компанией колоритных больных", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что пьеса "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" ставится редко. Первой постановкой стал спектакль Евгения Славутина в Студенческом театре МГУ в 1989 году. На нем успел побывать сам автор. Среди известных спектаклей - версия Марка Захарова в театре "Ленком" (2015 года).

"Постановку в МХТ осуществил режиссер Уланбек Баялиев. Его имя хорошо известно театральному зрителю: ученик Сергея Женовача, он ставил "Позднюю любовь" А. Островского в Студии театрального искусства, "Барабаны в ночи" Б. Брехта в театре Et Сetera, "Грозу" А. Островского и "Ромула Великого" Ф. Дюрренматта в Театре имени Вахтангова. Работал Баялиев и в МХТ имени А. П. Чехова, где в 2019 году выпустил на Малой сцене спектакль "Сахарный немец" по роману прозаика и поэта Сергея Клычкова о Первой мировой войне. Теперь на Основной сцене он готовит премьеру "Вальпургиевой ночи" по Ерофееву. Вместе с режиссером в постановочную группу входят художник Евгения Шутина, художник по свету Дамир Исмагилов, хореограф Ольга Каплунова и хормейстер Алена Хованская", - отметили в пресс-службе.

О постановке и авторе пьесы

Своими мыслями о новой постановке поделился режиссер Баялиев.

"Психбольница для Ерофеева - одновременно и метафора тюрьмы, и территория свободы. В этом соединении, наверное, и заключена правда. Может быть, обитатели психбольницы вообще самые свободные люди на земле. Действие пьесы происходит в Вальпургиеву ночь - это ночь с 30 апреля на 1 мая, завтра Первомай, вся страна будет идти шествиями. Вот там несвобода - за стенами больницы, тотальная несвобода! А здесь - люди, которые сбежали от этого мира. И в каждом персонаже есть его собственная поэтичность, инаковость. Это все сложные люди, пускай заблудшие, несчастные, странные, но мне они дороги, близки, я каждого персонажа люблю", - признался режиссер.

Главные роли в спектакле играют народный артист России Дмитрий Назаров (Гуревич) и народный артист России Игорь Верник (Прохоров).

"Гуревич и Прохоров - антиподы и двойники одновременно, они отражают друг друга. Две стороны одной медали", - считает режиссер. По его словам, "Гуревич - человек-космос". "За ним прожитые годы, одиночество, у него ничего нет - он голый человек на голой земле. Прохорова часто представляют как злодея, но в нем нет злодейства, а есть хулиганство, эгоцентризм, чувство, что все должны ему внимать. Мы в театре такие вещи отлично понимаем. Любому театральному человеку знакомо желание, чтобы все фонари были направлены на него", - охарактеризовал постановщик главных героев спектакля.

Венедикт Ерофеев (1938-1990) прожил достаточно короткую жизнь - 51 год. Он вырос на Кольском полуострове. Школу окончил с золотой медалью, пытался учиться в различных вузах: на филологическом факультете МГУ, в Орехово-Зуевском, Владимирском, Коломенском пединститутах, но был отовсюду отчислен.

Работал грузчиком, разнорабочим, бурильщиком, сторожем в вытрезвителе, монтажником кабельных линий телефонной связи на всей территории СССР. На этих кабельных работах осенью 1969 года (по другим данным - весной 1970 года) и была создана самая знаменитая книга писателя "Москва - Петушки".